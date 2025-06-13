民眾黨團提立院延會至8/31 綠批替藍撐司法保護傘

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北13日電）民眾黨團今天在立法院會提案，建請院會決議延會至8月31日。民進黨團抨擊，延會毫無正當性，只是替國民黨立委撐司法保護傘；民眾黨團反批，民進黨團急著休會，是要去度假還是搞大罷免。

立法院會期每年2次，自行集會，每年2月至5月底，以及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。國民黨團日前曾提案立法院第11屆第3會期延長會期至民國114年7月31日止，經過院會表決通過。

民眾黨團今天在院會提案，建請第11屆第3會期再延長會期至114年8月31日為止，提案已列入院會討論事項。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪時批評，這樣延會毫無正當性，目的是要幫國民黨立委救罷免，也在幫國民黨涉案立委擴張司法保護傘。她認為，藍白延會目的，是為了個人與政黨利益。

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民眾黨團總召黃國昌上午在民眾黨團「要修憲廢監院、DPP別再騙」記者會受訪表示，民眾都還在工作，急著7月31日休會，是要去度假還是搞大罷免。

黃國昌批評，民進黨團廢弛政務，連大法官人事同意權都不想審查，民進黨立委應該專注在重大法案，包含高關稅、司法改革及廢除監察院提案，若只是想用陰謀論抹黑，只是降低問政水準。（編輯：謝佳珍）1140613