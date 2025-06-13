黃國昌：府邀國安簡報或與總統共商國是 目前資訊不明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北13日電）民眾黨主席黃國昌今天表示，目前不清楚總統賴清德18日是否會針對重大議題與在野領袖共商國是，還是僅進行國安簡報。至於是否出席，黃國昌回應，目前資訊仍混亂不透明。

總統賴清德於520週年記者會表示，指示國安團隊規畫向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，期望朝野政黨領袖共商國是。民眾黨昨天表示，黨秘書長周榆修接獲總統府秘書長潘孟安來電，賴總統訂18日上午9時邀請黃國昌及周榆修共商國是。不過總統府發言人郭雅慧昨晚說，首次向在野政黨領袖進行國安簡報，期待獲得兩黨正面回應。

民眾黨團上午舉行「要修憲廢監院 、DPP別再騙」記者會，身兼立法院黨團總召的黃國昌偕黨團同仁於會後接受媒體訪問。

媒體詢問，總統府昨天才通知18日要共商國是，是否感覺被突襲，若賴總統不出席，是否誠意不足。

黃國昌表示，目前得知的消息非常混亂不透明，賴總統拋出邀請在野黨領袖真誠坦率交換意見、共商國是時，民眾黨第一時間就積極回應，希望在沒有任何前提框架、預設立場基礎下，坦率交換台灣近來面對的重大挑戰。

黃國昌表示，民眾黨不是很清楚，18日是否會針對人民關心的重大議題共商國是，因為總統府發言人昨晚的說法，好像沒有這件事，只是要進行國安情勢報告。至於是否談其他議題、賴總統是否參加、具體流程為何，仍處在混亂不明的資訊中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃國昌說，賴總統邀請就應體察民意，坦率交換意見共商國是，才是民眾希望看到。至於其他政治面向揣測，民眾黨不願預設任何立場，不願進行政治攻防。他強調，民眾黨希望共商國是時能夠公開透明、全程直播，牽涉到國安機敏資訊則不宜公開。

媒體詢問，18日是否出席或要直播才出席。黃國昌僅表示，現在沒掌握完整資訊。（編輯：萬淑彰）1140613