東台：在手訂單30億能見度4個月 今年營運逐季強
2025/6/13 10:45（6/13 10:51 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北13日電）工具機廠東台今天在高雄召開股東會，通過不分派股利，保留營運彈性因應全球變局，東台指出，目前訂單能見度約3至4個月，在手訂單規模約新台幣30億元，今年營運目標優於2024年，營運動能可逐季提升。
東台表示，2024年整體產業環境低迷、全球需求放緩，東台持續布局策略聯盟與轉型投資，去年度合併營收新台幣57.39億元，年減25%，主要受市場景氣不振、歐洲子公司調整、庫存抵減與呆帳提列等因素影響，去年稅後虧損9.1億元，每股虧損3.56元。
因應資本結構與營運規劃需求，東台去年底簽署路科二廠處分案，總交易金額約15.2億元，已於今年第2季完成入帳。
東台透露，今年已實施員工調薪，穩定關鍵人力並提升企業價值。
展望今年營運，東台表示，目前訂單能見度約3個月至4個月，在手訂單約30億元，今年營運目標要優於去年，隨著中國市場回穩與轉型效益逐步發酵，營運動能可望逐季提升。
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展望市場轉型趨勢，東台啟動多項策略行動，包括投資永進機械取得10%股權，拓展全球通路與產品線協作，並與百德機械歐洲子公司合作，深化東歐市場。
東台指出，印刷電路板（PCB）設備受惠人工智慧（AI）熱潮，帶動伺服板大量拉貨，以及設備汰舊換新拉貨，中國與泰國市場提高需求，目前7月至10月出貨滿載。（編輯：楊凱翔）1140613
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