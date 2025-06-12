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白衣蒼狗6/27巡迴放映 導演：台灣人該看見的議題

2025/6/12 13:30（6/12 14:01 更新）
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電影「白衣蒼狗」由新加坡導演曾威量（前右）、台灣導演尹又巧（前左）共同執導，獲得坎城影展導演雙週競賽單元「金攝影機特別提及獎」，電影將在台灣巡迴放映。（牽猴子提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月12日
電影「白衣蒼狗」由新加坡導演曾威量（前右）、台灣導演尹又巧（前左）共同執導，獲得坎城影展導演雙週競賽單元「金攝影機特別提及獎」，電影將在台灣巡迴放映。（牽猴子提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月12日
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（中央社記者王心妤台北12日電）電影「白衣蒼狗」在坎城影展得獎，也獲國外影展、觀眾好評，將於27日回台巡迴放映。導演曾威量表示，雖然這部片不討喜也非成功的藝術片，但牽涉長照等議題，是台灣人看得懂也該看見的。

「白衣蒼狗」由新加坡導演曾威量與台灣導演尹又巧共同執導，獲坎城影展導演雙週競賽單元「金攝影機特別提及獎」。台灣電影公司今天宣布，該片將於27日起在高雄大遠百威秀影城、in89駁二電影院上映，其餘場次將陸續公布。

電影刻畫泰國移工在台灣偏鄉擔任非法看護的困境，曾威量表示，創作起點是他曾作為照顧者，還有接觸弱勢的親身經歷，這些處於灰色地帶的外籍看護令人難以忽視。

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曾威量解釋，英文片名Mongrel，直譯即指雜種狗，表達身分混雜與邊緣位置所帶來的孤立與掙扎，「這部片不討喜，不討觀眾喜歡，這不是一部成功的藝術片，我只是做自己可以做到的而已。」

曾威量表示，這是15年來創作的累積，這部片牽涉長照、照護問題，應該是台灣人看得懂也該看見的議題，因此台灣能看到這部片，比在世界任何地方放映都還重要。（編輯：張雅淨）1140612

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