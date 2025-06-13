中國車企財困 哪吒汽車將進入破產重整程序

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（中央社台北13日電）中國車企嚴重內捲（過度競爭導致惡性內耗），曾是「造車新勢力」的電動車品牌哪吒汽車深陷泥沼。董事長方運舟日前在上海辦公室被員工圍堵討薪，相關負責人更表示哪吒汽車母公司已經申請破產，哪吒汽車將於16日前正式進入破產重整程序。

綜合紅星資本局及九派財經等中國媒體報導，據網上流傳影片，11日哪咤汽車上海總部內不少員工圍坐在董事長兼執行長方運舟的辦公室門口，表示要討回被拖欠的工資。現場氣氛緊張，員工們情緒激動，方運舟未能給予員工滿意的答覆，最後需人員護送離開，場面混亂。

報導指出，近年哪咤汽車出現資金斷鏈問題。去年6月哪咤汽車向港交所遞交的招股書顯示，2021年至2023年，該公司虧損額分別約為人民幣48.4億元（約新台幣197億元）、66.66億元和68.67億元，3年累計虧損額超過180億元。

去年10月哪咤汽車因經營困境，開始傳出大規模裁員、降薪、拖欠供應商貨款、停工停產等負面消息。今年3月哪咤汽車上海總部被供應商圍堵討債。今年4月中國媒體報導，哪咤汽車累計拖欠員工補償等近4億元，涉及3000多人。哪咤汽車前執行長張勇據傳已經離職並棲身英國。

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哪吒汽車於2014年成立，2022年時曾以15.2萬輛銷量登上造車新勢力榜首。然而2023年起交車情況急轉直下，今年1月在中國國內零售量僅剩110輛。

中國車企近年不斷掀起價格戰，造成低利潤及供應商不斷被壓價等問題，官方也公開表示要整治車企內捲問題。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140613