新台幣再度強升 蔡宏圖：這次影響應不會像5月劇烈

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（中央社記者蘇思云台北13日電）新台幣5月強勁升值2.088元，昨天單日又狂升2.6角，引發市場關切。國泰金董事長蔡宏圖今天表示，5月初匯市變化太快，讓市場措手不及，過去1個月以來，壽險業積極調整匯率避險布局，金管會也協助業者因應匯率波動，他估計這次影響應該不會像5月那麼劇烈，但仍要謹慎應對。

國泰金今天上午舉行114年股東常會。蔡宏圖致詞表示，過去一年很辛苦，但經營成果還不錯，今年發生很多從沒看過的狀況，外界很關注美國關稅、新台幣匯率問題，美國關稅政策一提出，全球都受影響，隨著時間過去以及多國陸續協商，現在看起來好像變成一齣連續劇，後續如何發展沒人知道，美國可能也不知道最終結果為何，希望對台灣影響可以降到最低。

蔡宏圖指出，台灣跟美國積極談判關稅，業界也在準備應對，不只是製造業、出口業，連金融業與其客戶都受到影響，密切注意未來發展，媒體報導美中目前在英國倫敦談判有很好成果，關稅政策應會走向讓各界較能接受的結果，盼不會出現極端狀況。

至於匯率問題，蔡宏圖表示，5月初新台幣短短2天內升值2元，讓外界措手不及，造成金融業、出口產業困擾，新台幣近期1個月維持在30元左右，但昨天新台幣又升值2.6角，再度引起關注，壽險業過去1個月也調整匯率避險布局，相較5月初匯市變化太快，造成市場衝擊，這次影響應該不會像當初那麼劇烈，仍要謹慎應對。

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蔡宏圖強調，壽險業每一天都在進行避險，5月初事件也讓壽險公司調整避險比率，後續應有適當方式可以因應，金管會也提出暫行措施，預計6月底前正式公布，對產業也有幫助。

蔡宏圖指出，關稅政策、匯率議題不只是對企業有影響，對個人也可能帶來衝擊。美國關稅政策最終也要思考是否影響美國民眾消費權益，間接導致貿易量降低，對美國經濟的影響程度仍難以確定。國泰金今年5月底前繳出的成績單雖然差強人意，但應該還可以接受，希望下半年不確定性可以減少，以利未來經營與規劃。（編輯：潘羿菁）1140613