時力質疑放任涉賭場所營業 竹市府：強化稽查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）時代力量新竹市議員今天說，市府未積極裁罰違規麻將館或德州撲克業者，甚至放縱涉賭場所營業。市府表示，將加強審核業者商業登記，同步強化聯合稽查作為。

新竹市議會時代力量黨團今天召開記者會，黨籍議員林彥甫、蔡惠婷及廖子齊出席，指新竹市麻將館、德州撲克等治安疑慮行業亂象持續，讓竹市成為麻將館天堂，衍生許多治安問題。

林彥甫表示，過去多次要求市府嚴格審查營業登記，加強對麻將館的稽查與管理，北區已有3家麻將館遭警方查獲涉賭博行為，皆離學校很近，嚴重危及學生安全與身心發展，批市府行政怠惰。

廖子齊指出，有業者利用法規空隙開設24小時、無人看守、具可上鎖包廂的空間，進出對象難以控管，一旦發生違法事件，難以及時應對。

蔡惠婷表示，呼籲市府盡速制訂「特定行業產業自治條例」，才能從源頭為民把關居住品質與安全。

新竹市政府發布新聞稿回應，日前啟動跨局處聯合稽查作業，目前列管業者計20家，並採定期與不定期方式進行持續查察。

透過 Google News 追蹤中央社

市府說明，休閒活動場館業（J701040）非屬特許行業，若涉及開放賭客聚賭交易，警方會依法取締、移送法辦。另有場所恐違反都市計畫法、建築法及消防等相關規定，會移請主管機關依法處置。

市府表示，已初步研擬新竹市休閒活動場館業登記管理作業要點，加強該類業者商業登記申請之審核機制，同步強化聯合稽查作為，提升源頭管理與執法效能。（編輯：黃名璽）1140613