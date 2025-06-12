荒山亮與2好友合體說唱會 張秀卿送媽祖加持球棒

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）歌手荒山亮、李明洋與購物專家劉家榮合體舉辦「三冠王說唱會」，張秀卿現身祝福，並送上白沙屯媽祖加持的好運球棒，「他們現在是99分，加上我就100分。」

荒山亮、劉家榮、李明洋今天在記者會宣布，「三冠王說唱會」10月18日將在台中登場。之所以叫「說唱會」，因為李明洋要以溫暖歌聲撫慰人心、劉家榮要以逗趣說唱登場，荒山亮要飆唱新台語創作。

張秀卿說，與劉家榮一起主持電視節目，她丟搞笑哏，劉家榮都可以馬上接招，和荒山亮是酒友，與李明洋則是閨密，「我們女生出遊，他都當司機」；她送上白沙屯媽祖加持的好運球棒，祝賀第一次合體開唱、票房秒殺。

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張秀卿表示，合體開唱雖然很精彩，但陽盛陰衰，缺少天后級的嘉賓，「我不就在眼前嗎，剛好三加一，這樣湊成一桌很圓滿，他們現在是99分，加上我就100分了啦」。

「三冠王說唱會」將於13日上午9時於年代售票、四大超商開賣，10月18日在台中市中興大學惠蓀堂登場。（編輯：管中維）1140612