王幼華小說「憂鬱的貓太郎」 貓眼看消失中的老街

（中央社記者邱祖胤台北2日電）當美好事物一點一滴從身邊流逝，貓是否跟人類一樣多愁善感、懷念無限，還是冷眼旁觀，甚至視而不見？作家王幼華新作「憂鬱的貓太郎」，透過貓的眼光看人類日常與人情的無常。

根據遠流出版社發布的新聞稿，小說故事主角是一隻名叫「太郎」的老貓，身懷病痛、有點憂鬱，是某家雜貨店的第6代店貓，牠與前5代店貓有著相似的毛色，一樣的名字，彷彿活了好幾輩子，看盡人世的流轉，嘗遍貓生的滋味。

太郎與小鎮上的眾貓是默不作聲的竊聽者，牠們隨時靜聽大街小巷的紛紛擾擾，包括樁腳怎麼喬事，工程如何收取回扣，上師向信徒宣教，地方要人祕而不宣的緋聞，以及外配、健身、醫美、手搖飲等生活環節。書中透過貓與貓的生動對話及觀察，直刺人類的脆弱、偏執、浮誇與荒謬。

王幼華在書序中表示，自己的書房可以看到對面公寓的一切，卻經常感覺被人窺視，後來才發現是對樓的家貓在作怪，從此一人一貓，時不時注意彼此的舉動。後來鄰居發生變故，這隻家貓變成街貓，還引來不少附近的貓。觀察這群貓的互動與交流，成為王幼華生活的一部分。

王幼華說，這兩、三年因為持續寫著一部長篇小說「福爾摩沙疲憊」，心情經常高低起伏，在愛憎的情緒間糾葛，時時難以安頓，「忽然一日，不知何故突然寫起患有憂鬱症老貓的故事來了。迄今不能明白，這樣的衝動是被召喚了，還是一種心靈的反撥。」

王幼華在序中表示，他寫的那些貓，背景是在台灣某座小鎮較熱鬧的街道上，牠們大多不是寵物，習慣穿街走巷，熟悉街上的各家各戶，認識這個人、那個人，人們也叫得出貓的名字，知道這隻是誰家，那隻又是誰家的。

王幼華寫道：「那些貓來來去去冷眼的看著街上人們的恩恩怨怨，是是非非，貓群之間也上演著自己的故事。」

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王幼華表示，「憂鬱老貓的故事，隨興而散漫的寫來，進度出乎意料地順利，每每在完成一段後，便有意無意地朝向三樓，喃喃的唸給凝視著我的貓聽，牠的表情有時淡然冷漠，有時專注凝神，有時打著呵欠，激動時還會踱著腳，十分感慨的樣子。這貓聽完後會用眼角餘光瞄瞄我，並不提供什麼明確的意見。」

王幼華1956年生，國立中興大學中文博士。曾任國立聯合大學華語文學系系主任，現為聯合大學台灣語文傳播學系專任教授。曾獲吳濁流文學獎、中國文藝協會獎章、中山文藝獎、全球華文文學星雲獎報導文學二獎等。著有「土地與靈魂」、「騷動的島」、「東魚國夢華錄」等小說集；「浮塵戀影——獻給年輕世代的執拗低語」、「心的流淌」等散文集。（編輯：屈享平）1110202