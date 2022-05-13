陳耀昌視訊演講 旅美教授：台灣史與世界接軌

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（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）台灣醫師作家陳耀昌今天出席一場橫跨台美兩地的線上演講，旅美教授廖炳惠評論，陳耀昌對台灣原住民歷史的付出，讓受壓迫者的歷史獲得發聲，也讓台灣歷史與世界歷史重新銜接。

陳耀昌著有「福爾摩沙三族記」、「傀儡花」、「獅頭花」等台灣歷史為主題的小說作品。其中「傀儡花」改編為電視劇「斯卡羅」於2021年上映，使得19世紀末一場交織族群與國際衝突的「羅妹號事件」成為熱門話題。

在美西時間今天傍晚這場線上座談，由台灣文學學會與加州大學聖地牙哥分校（UCSD）台灣研究中心合作舉辦，UCSD文學系教授廖炳惠擔任主持人，全程以英文演講與問答。

陳耀昌現年72歲，醫學背景出身，為台灣著名的血液疾病專家，他年過60歲投入歷史研究，考察台灣各地蒐集資料，身分從醫師轉換跑道成為小說作者。他在今天的演講中，摘要回顧他在多部歷史小說中關注的族群融合主題。

在回覆中央社記者提問時，陳耀昌表示，他對台灣走向族群和解的前景抱持樂觀的態度，推動族群的轉型正義，這需要時間，更仰賴眾人的努力。

例如他在小說「獅頭花」當中，講述1875年清朝漢人軍隊與排灣族人之間發生的「獅頭社戰役」。除了寫書，他也提議設立獅頭社戰役紀念公園，讓老師帶著學生、家長帶著孩子，親身認識這塊土地上發生歷史。

廖炳惠從「數位人文學」（Digital Humanities）的角度，對陳耀昌的作品提出評論。

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廖炳惠指出，陳耀昌親身考察、寫進小說的史料，多是過去主流史觀忽略，卻影響深遠並產生「蝴蝶效應」的關鍵事件，陳耀昌的努力讓那些受壓迫者、歷史上沒有聲音的族群，重新銜接上台灣史甚至世界史。

廖炳惠表示，透過數位人文學的方法，無論寫成小說、拍成電視劇，或成為深度文化旅遊的行程，或把史料數位化在網路上公開，能夠邀請來自各界的參與、批評、檢驗或提出反對意見，提供更多元、更客觀的角度看待歷史。（編輯：陳惠珍）1110513