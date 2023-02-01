德國作家卡特琳娜來台 分享「不怕輸」教養技巧

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（中央社記者陳至中台北1日電）德國暢銷書「不怕輸的才是贏家」作家卡特琳娜（Katharina Grossmann-Hensel）今天現身台北國際書展，分享「不怕輸」的教養技巧，現場吸引許多親子熱情交流提問。

卡特琳娜今天受信誼基金會邀請，在台北國際書展和讀者暢談創作歷程。她的作品被翻譯成數十種語言，其中「不怕輸的才是贏家」曾居博客來圖畫書暢銷排行榜前3名。

卡特琳娜提到，「怕輸」這個問題不僅是兒童的問題，大人也普遍有這個狀況，她自己就是個怕輸的人，創作這本書是在自我提醒。

當孩子輸不起而耍賴哭鬧，常讓家長頭大。卡特琳娜建議，孩子正在鬧脾氣時，不用過度理會，只要靜靜陪在身邊，讓他們深呼吸沉澱情緒。一次又一次後，孩子便會在挫折中逐漸成長。

卡特琳娜主張，玩遊戲的遊戲中，不管是輸或贏，都能從中獲得寶貴經驗，可以說每一次都是「雙贏」。

今天書展現場親子反映熱烈，有小朋友問獨角獸的眼淚為什麼是彩虹色？卡特琳娜幽默地回答：「我認識的獨角獸都是這個顏色的。」

也有讀者好奇卡特琳娜會畫「招財貓」這樣具東方色彩的角色。卡特琳娜表示，她每天早上在柏林街道慢跑，都會經過一家櫥窗有招財貓的商店，她以此發想，聽說招財貓能帶來好運，那麼牠輸了會有什麼表現呢，於是書中便誕生了這個角色。

卡特琳娜特別喜歡在書中隱藏有趣的故事線，這本書除了招財貓，也安插了有趣的故事線。例如在森林裡發現手機的貓頭鷹，完全著迷於手機，直到沒電為止。孩子喜歡重複閱讀同一本書，所以她喜歡在主線故事外安排一點小驚喜，讓孩子們慢慢去挖掘。（編輯：李亨山）1120201