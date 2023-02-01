黃婷用書寫封存回憶 瑪莎鼓勵以音樂留下旅行回憶

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作詞人黃婷新書「一直走就不怕孤獨了」以4個視角帶領讀者走上聖母峰基地營、悠遊育空河、遠赴南極、橫跨俄羅斯，除記錄當地風土民情，更有作者對自身生命的省思；黃婷1日也在台北國際書展舉行分享會，指出旅程重點不在終點而是過程。中央社記者張新偉攝 112年2月1日

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（中央社記者王心妤台北1日電）作詞人黃婷為了放下感情展開旅程，成為新書「一直走就不怕孤獨了」。黃婷表示，旅程重點不在終點而是過程，書寫反而封存回憶；五月天的瑪莎則鼓勵讀者用旅行歌單留下回憶。

「一直走就不怕孤獨了」是作詞人黃婷的新書，書中以4個視角帶領讀者走上聖母峰基地營、悠遊育空河、遠赴南極、橫跨俄羅斯，除了記錄當地風土民情，更有作者對自身生命的深刻省思，文化部長史哲也在觀眾席聆聽。

黃婷表示，踏上這4段旅程的初衷是想忘記一個人，但或許像瑪莎形容的，這段旅程不是為了忘記，而是封存回憶。

瑪莎表示，一直以來都很喜歡公路電影，旅程就像公路電影，「結局不是重點，而是過程有各種可能。像是電影『小太陽的願望』，小女孩的結果不是重點，而是被治癒。旅程也是這樣，規劃、起點或終點都不是重點，而是發現不屬於生活會有的東西。」

談到一個人的旅行，瑪莎也分享將滿30歲時，曾恐慌不會訂機票或是訂飯店，決定展開一段獨旅。他到了紐約後，收到大學暗戀女生的訊息，在來往紐約和波士頓的巴士上，把過去留下的情緒收好。瑪莎說「所以我能理解（黃婷），花一個儀式把這樣的感覺收起來。」

黃婷在書中放上旅遊歌單。她解釋，歌單都是自己寫詞的歌，大部分歌詞都是旅遊之前的創作，「我不是因為旅行寫下歌詞，但歌詞卻莫名貼合旅行的心境，也像是過去和未來的自己對話。」

瑪莎建議讀者也能準備旅行歌單，就算旅行結束，聽到音樂仍可以浮現旅行的回憶。瑪莎也說，希望讀者可以從書中找到旅行對個人的意義。（編輯：李亨山）1120201

作詞人黃婷（左）新書「一直走就不怕孤獨了」1日在2023台北國際書展舉行新書分享會，並與樂團五月天貝斯手瑪莎（右）對談交流，分享旅行經驗。中央社記者張新偉攝 112年2月1日