鳥人版畫家何華仁作品 國美館納入典藏

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已故「鳥人畫家」何華仁遺作「何華仁版畫」16日在台北舉行新書發表活動，作家劉克襄（前左起）、前文化部長鄭麗君、詩人向陽、文化部長李永得、畫家蔡全茂、作家廖玉蕙及雷驤（前右）等人。（掃葉工房提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年3月16日

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（中央社記者邱祖胤台北16日電）已故鳥人版畫家何華仁遺作「何華仁版畫」，今天在台北紀州庵文學森林舉行新書發表會，文化部長李永得致詞表示，何華仁版畫記錄台灣生態，連結土地情感，作品將由國美館典藏。

李永得表示，何華仁在藝術上的成就斐然，國立台灣美術館應給予肯定，上週國美館審議委員會剛通過決議，將購藏何華仁的作品，以表達對畫家最高敬意。

何華仁1958年生，曾任報社美術總監、出版社總編輯，1980年起開始觀察台灣野鳥生態，擔任過台灣猛禽研究會理事長、台北野鳥學會理事長，作品多次獲得金鼎獎、小太陽獎肯定。

何華仁2017年經診斷罹患腦癌，接受一段時間治療，最後決定以藝術創作度過生命最後階段，去年12月18日病逝，享壽64歲。

「何華仁版畫」分為「溪谷裡的貓頭鷹」、「有隼」、「花見小鴞」3冊，是何華仁2017年遭逢病難之後，潛心創作的最重要作品，何華仁生前即與好友傅月庵密切溝通，並展開編輯與出版作業，終於在今天呈現於世人面前。

新書發表會由何華仁好友、詩人向陽主持，現場特別展出何華仁的版畫，並播放何華仁生前最後影像，場面溫馨感人。與會來賓包括作家劉克襄、雷驤、廖玉蕙、楊照、畫家蔡全茂、文化部長李永得、前文化部長鄭麗君等人，以及何華仁的家屬。

傅月庵致詞時表示，何華仁生前就把書的開本、圖文該如何呈現都想清楚，這套書完全照著他的想法去執行。

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傅月庵表示，這套書除了完成老朋友的最後一個心願，也是為台灣實體出版找一條出路的重要嘗試，這也是為何這套書一開始就決定用中、日、英、法等4種文字呈現內容，「何華仁的版畫是世界級的，他是一隻大老鷹，台灣出版將隨著這隻大老鷹直接飛上天」。

鄭麗君表示，何華仁除了是台灣解嚴後賞鳥先驅，也是台灣生態藝術的先行者，他用藝術的眼光來觀察與記錄生態，找回人與土地的關係與連結，他同時為大家打開了生態與藝術視野。（編輯：張雅淨）1110316