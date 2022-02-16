台灣鳥版畫第一人何華仁 用生命刻畫「鷹」姿

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（中央社記者邱祖胤台北16日電）台灣鳥版畫第一人、繪本作家何華仁，去年底過世，享壽64歲，掃葉工房出版社集結何華仁生前作品，出版「何華仁版畫」3大冊，完整呈現畫家生命最後階段對台灣「鷹」姿的細膩刻畫，近期將發行。

套書分為「溪谷裡的貓頭鷹」、「有隼」、「花見小鴞」3冊，分別為何華仁長年觀察台灣體型最大貓頭鷹－黃角鴞，棲息海邊岩壁、翱翔於天地之間的遊隼，以及依據四時節氣變化、與當令植物為伍的小貓頭鷹；內容寫實，生態、人文兼具，是何華仁2017年遭逢病難之後，潛心創作的最重要作品。

根據掃葉工房發布新聞稿，何華仁是台灣知名「鳥人」之一，1983年即投入賞鳥及自然觀察行列，並受到啟發學習木刻，創作饒具台灣特色的「鳥版畫」；30多年來一心一意，「不是在賞鳥，就是在前往賞鳥的路上；不是在創作，就是在準備創作」，堪稱「台灣鳥版畫第一人」。

何華仁生前好友、掃葉工房總編輯傅月庵日前在臉書（Facebook）上提到，2020年9月，何華仁與友人聯袂到台東觀賞過境台灣的赤腹鷹，鷹群順風飛抵台東市上空，迎著熱氣流盤旋爬高，緊接著北方縱谷上空又盤起一群趕路的赤腹鷹，就像朝著高掛天空的新月奔來。

賞鷹歸來後，何華仁創作力迸發，在1個月左右的時間裡，連雕8塊木板，一氣呵成，組成大型版畫「群鷹凌月」。傅月庵說，「這一幅版畫兼具生態與藝術性，都蘭山、中央山脈、新月、赤腹鷹群同時呈現於版面，無論刀法、線條、布局，無不顯現一流藝術家的功力。」此畫同時收錄在這次作品集當中。

何華仁1958年生，曾任報社美術總監、出版社總編輯，1983年起與「作家鳥人」劉克襄開始觀察鳥類，1988年，自學木刻版印技法，開啟版畫創作生涯30餘年，奮力不輟。

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何華仁1990年創作「台灣鳥木刻版畫」系列，並出版「台灣鳥木刻紀實陸拾」；1992年首次於台北福華藝術沙龍舉辦個展；1996年出版「台灣野鳥圖誌」，隨後又於2002、2004、2010年、2020年陸續在福華沙龍舉辦個展。

何華仁擔任過台灣猛禽研究會理事長、台北野鳥學會理事長，著作多次獲得金鼎獎、小太陽獎肯定，2019年獲頒台灣猛禽研究會「終身貢獻獎」。（編輯：陳仁華）1110216