台北國際書展閱讀造浪 人權館打造「寫繪人權」

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）2024台北國際書展2月20日起在世貿一館登場，國家人權博物館呼應書展主題「閱讀造浪」，以「寫繪人權」為核心，展示繪本工作坊成果與人權繪本孵育過程，並邀受難者探討白色恐怖歷史。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，人權館「寫繪人權」展位將以仿擬立體書頁舒展的主結構設計，加上取自繪本、帶有童趣氣息的元素拼貼，與勃發生機、有如筆尖的新綠爬藤，迸射出繽紛多彩的創作靈感，同時也昭示著以創作、出版傳遞人權的重要使命。

書展現場規劃「畫話：一座島嶼的故事」人權教育繪本工作坊成果展，展示歷屆學員所創作的47件繪本小書，以及從工作坊獲獎後成功出版的「走出霧之森」及「翻頁之後」繪本原畫。傳達創作者對白色恐怖與人權的理解和想像之餘，也讓讀者一窺從故事走向繪本出版的過程。

為進一步推廣人權知識與白色恐怖歷史，人權館在書展期間特別規劃6場系列講座，包括由創作者蔡旻螢、許楚妘親自分享繪本「走出霧之森」創作過程；芳因、芳安現場講述繪本「翻頁之後」幕後點滴；人權繪本工作坊主要推手沃時文化蔡雨辰、陳瑞秋，暢談孵化台灣人權繪本的過程與使命。

其他包括政治受難者陳欽生前輩與中央研究院民族學研究所副研究員彭仁郁，以甫再版發行的英語回憶錄FACING THE CALAMITY，對談創傷書寫與療癒；中山大學社會學系助理教授林傳凱與人權教育工作者何友倫主講「永遠不再：台灣威權體制下的壓迫與抵抗」。

「消逝的難民營牛肉麵」一書作者、同時也是政治受難者的呂昱（呂建興）前輩，也將與東華大學華文系教授楊翠對談白色恐怖見證者的文學轉譯。

人權館表示，如何將台灣威權時期的歷史與轉型正義向下扎根，有賴全民的共同參與，而閱讀是接觸人權故事的絕佳媒介。透過文學、圖像語言轉譯人權課題，有助於社會大眾理解、吸收與共感。（編輯：李亨山）1130217