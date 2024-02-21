立院食安專報喬不攏 柯文哲：綠搞誘敵深入、藍在鬧

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（中央社記者郭建伸台北21日電）台糖肉片瘦肉精疑雲衍生立法院食安專案報告日期爭議。民眾黨主席柯文哲今天表示，這種問題只要拿出數據送交專家會議，花1、2個小時討論就知道，卻搞到立法院要不要開臨時會，搞不好民進黨搞誘敵深入，國民黨則在鬧。

台中市政府日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅，台中市、衛生福利部食品藥物管理署針對同批肉複檢，結果仍檢出西布特羅，不過，農業部擴大採檢台糖豬場、全台肉品市場樣品皆未檢出。立法院朝野黨團近來為了邀請行政院長陳建仁進行食安專案的報告日期，爭吵不休。

柯文哲今天參加第10屆內科千人捐血熱血同框啟動儀式，媒體詢問，國民黨團、民進黨團都傾向23日邀請陳建仁進行食安專報，是否認為事情回到原點。

柯文哲表示，若在政府與人民互信的國家，這根本不是問題，如果整批豬肉都測不出含有瘦肉精，只有其中一塊，「不用想也知道就是實驗室污染」，因為不可能同一批豬吃過瘦肉精後，只有其中一隻豬或特殊部位被測出瘦肉精。

柯文哲建議，可在同一批豬肉、同樣屠宰牧場的豬肉取樣前後幾天，如果測出瘦肉精，就是系統性問題；若整批都沒有，只有其中一塊測出瘦肉精，他認為就是實驗室污染。

柯文哲表示，這種問題只要拿出數據送交專家會議討論，花1、2個小時討論就知道，卻要搞到立法院要不要開臨時會。

媒體詢問，是否認為國民黨做秀過頭。柯文哲反問，「民進黨為什麼要養案？」很多事情原本容易解決，搞不好民進黨在搞誘敵深入，國民黨則在鬧。

柯文哲說，簡單的事情要簡單解決，還有很多事情要做，不要浪費時間在這種無聊的事。

談及22日晚間藍白黨團飯局，柯文哲表示，最重要的是建立溝通管道，很多事情由黨團三長直接溝通，不必每件事情都找他，「我覺得很麻煩」。

中國快艇事件釀2死，金門海巡隊沒有驅離及中國船隻翻覆過程的影像紀錄，引發外界質疑。柯文哲表示，有多少證據講多少話，「是本來就沒有錄影，還是只有那一段沒有錄影？」若是後者情況就需要解釋，海巡署應出面說明為何沒錄影。（編輯：謝佳珍）1130221