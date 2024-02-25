駁寄生國會 民眾黨：盼促進黨中央與黨團溝通順暢

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（中央社記者王承中台北25日電）民進黨立委吳思瑤指民眾黨「寄生國會」吃立法院豆腐。民眾黨發言人吳怡萱今天表示，民眾黨盼促進黨中央與黨團溝通順暢，且立委新上任需要民眾黨中央高度配合黨團運作；民進黨過去一黨獨大、卻毫無作為，才是「吃國家豆腐、吃人民豆腐」。

媒體報導，民眾黨主席柯文哲近期常到民眾黨立法院黨團與黨籍立委開會討論，被質疑將黨團當黨部再度寄生國會。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，民眾黨大剌剌寄生國會，公然占用立法院資源，厚臉皮吃立法院豆腐。

柯文哲24日表示，民眾黨立委席次變多、黨團變大後，黨團的薪水不夠雇用黨團助理，現在是中央黨部出錢請助理去黨團上班，「不是寄生國會，是國會寄生我」。

對於柯文哲的言論引發討論，民眾黨發言人吳怡萱今天表示，柯文哲的發言是要澄清「沒有寄生國會」，本屆民眾黨立委增至8席，且在剛換屆、甫上任時間點，需要民眾黨中央高度配合黨團運作，盼促進黨中央與黨團溝通順暢、協助8位立委問政，以回應支持者的期待。

對於吳思瑤的批評，吳怡萱說，這是造謠抹黑與事實不符，甚至涉及人身攻擊，用低俗話語污衊民眾黨，似乎已違背民進黨主席賴清德，日前發函要求黨公職「避免人身攻擊」的期待，令人遺憾。

吳怡萱表示，民進黨執政8年、在國會一黨獨大過半，但是對國會改革、司法改革等重要法案立法毫無作為，相關官員被質詢只會回「研議中」，不願面對全民檢視，才是「吃國家豆腐、吃人民豆腐」。（編輯：）1130225