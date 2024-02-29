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機敏資料疑外洩 中華電：啟動資安防禦並調查

2024/2/29 14:07
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（中央社記者江明晏台北29日電）中華電信疑資料外洩，與重要國安單位的機敏文件遭駭客於暗網公開販售。中華電表示，已全面啟動相關檢視與資安防禦機制，積極展開調查釐清原因，同時通報政府部門。

媒體報導，駭客獲得中華電信與包括國軍、外交部和海巡等重要國安單位的機敏文件和公文，並在暗網上公開販售。

報導指出，涉及台灣的機敏文件為中華電信1.7TB的資料，號稱有內部文件、7000多個資料庫、台灣政府的採購合約，例如海軍司令部「租用中新一號後續衛星轉頻器」，外交部3年前與諾魯資通訊合作案會議前摘要，中華電信去年幫海巡署巡護九號艦艇，安裝和啟用衛星通訊等。

中華電今天公告，中華電資安團隊於查知有疑似資訊外流事件時，已全面啟動相關檢視與資安防禦機制，積極展開調查，藉以釐清問題發生原因，並與外部資安技術專家共同合作處理，同時通報政府部門，保持密切連繫。

中華電強調，目前評估對公司營運尚無重大影響，將持續強化網路資安管控以確保資料安全。（編輯：楊蘭軒）1130229

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