柯文哲會見愛沙尼亞訪團 分享1日北高單車挑戰

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（中央社記者郭建伸台北6日電）民眾黨主席柯文哲今天與愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多等人會面，雙方就數位發展、全民國防等議題交換意見，由於裴克多曾是自行車國手，柯文哲在會中也分享甫完成的「1日北高」單車挑戰經驗。

愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）於3月4日至8日率團訪台，今天拜會柯文哲、民眾黨立委林憶君與民眾黨涉外事務總監周台竹，民眾黨於會後，透過新聞稿轉述拜會過程。

柯文哲在會中致詞指出，愛沙尼亞跟台灣有許多相似的歷史背景，且愛沙尼亞與台灣在地緣政治上皆被迫站在第一線面對大國，需要謹慎應對當前的困境，並積極尋求國際間的支持，所以非常感謝愛沙尼亞政府以及國會友台小組，過去不斷在國際場合表達支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的立場。

柯文哲談及，他曾於台北市長任內造訪愛沙尼亞，盛讚愛沙尼亞是「E化最徹底」的國家，並好奇為何僅有130萬人口的愛沙尼亞會致力於發展數位化政策。

裴克多回應，因愛沙尼亞國土涵蓋零散島嶼且地廣人稀，為求便利性故致力發展E化，並舉去年3月愛沙尼亞國會選舉為例，有超過50%選民利用網路投票。愛沙尼亞的數位身分證皆植入晶片，因此不論投票、個人資產管理、結婚登記，甚至數位化交易，都可以線上執行。

提到國防安全，柯文哲指出，台灣因少子困境，目前僅能用徵兵制來充足兵源，但志願役士兵召募可朝培養海、空專業兵種為方向，並建構更完善的全民國防系統。

由於裴克多曾是自行車國手，柯文哲也分享甫完成的「1日北高」挑戰。裴克多則透露將多留台灣幾天，陪同愛沙尼亞國手進行「國際自由車環台公路大賽」的行前訓練，這也是愛沙尼亞首次組團，參與國際自由車環台公路大賽。

俄烏戰爭進入第3年，裴克多強調，面對極權國家積極向外擴張情況，盼全世界民主夥伴站在同一陣線，共同守護民主價值。

民眾黨表示，會面最後雙方互相贈禮，裴克多也邀請柯文哲再赴愛沙尼亞。（編輯：張若瑤）1130306