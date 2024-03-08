陳菊見愛沙尼亞訪團 交流人權言論自由議題

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（中央社記者郭建伸台北8日電）國家人權委員會主委陳菊今天與愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多訪問團會面時表示，台灣與愛沙尼亞都是在威權獨裁的大國威脅之下，追求民主和平的國家；希望未來能邀請愛沙尼亞關心人權的專家學者、國家人權機構來台訪問交流。

愛沙尼亞國會議員暨友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）訪問團今天拜會陳菊，雙方就對抗獨裁政權的歷史、人權教育、言論自由及網路人權等議題交流意見。 人權會副主任委員蔡崇義，監委王榮璋、王幼玲、田秋堇、紀惠容、高涌誠陪同與會。

陳菊會中表示，台灣與愛沙尼亞都是在威權獨裁的大國威脅下，追求民主和平的國家，台灣曾經歷長達38年的戒嚴威權時期，形同人權的黑暗期，但是台灣人民追求民主自由的決心，讓台灣逐漸走向民主。

陳菊表示，台灣的人權評比，在亞洲地區及全世界都是名列前茅，尤其在婦女及性別平權，例如2016年選出首位女性總統蔡英文，並於2020年連任，在這8年中捍衛台灣民主、抵禦來自中國的文攻武嚇，同時間推動改革及轉型正義。

陳菊也表達敬佩同樣是女性的愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）在支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的努力。

裴克多先祝賀台灣女性婦女節快樂，他說，這週剛好是台灣的性別平等週，足見台灣在爭取平等上優異的表現；另一方面，愛沙尼亞總理卡拉斯非常重視人權，愛沙尼亞也在去年承認同性婚姻，而台灣是重要的盟友，希望未來能有更多經驗分享及更深入的合作。

陳菊表示，根據美國智庫自由之家（freedom house）評比，網路自由度方面，台灣78分、愛沙尼亞93分，而愛沙尼亞高達99%的公共服務均可採線上辦理，對於網路安全十分重視，很多經驗台灣可以學習。

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裴克多回應，網路使用在愛沙尼亞是基本人權，政府99%服務可透過網路取得與完成，民眾也訴求政府的治理及國會的言論都應該公開透明，捍衛人權需要民眾的信任與支持，透明度非常重要，網路自由可以促使目標的達成。

裴克多也說，如何在不侵害言論自由下，限制仇恨言論及打擊假訊息，也是愛沙尼亞面臨艱難的課題，希望在這方面能跟台灣有更多的合作及交流。（編輯：謝佳珍）1130308