林宅血案44週年 林義雄行走不便罕見缺席追思會

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）前民進黨主席林義雄家宅血案屆滿44年，家屬與各界今天前往林家墓園追思，但林義雄因行走不便，罕見未到場。

今天是228事件紀念日，也是林宅血案滿44年的日子。林家墓園上午舉辦追思紀念會，今年已83歲的林義雄因走路不太方便，需輪椅代步，墓園環境也不適合，罕見未到場，僅妻子方素敏現身；監察院長陳菊與各界代表也到場致意，眾人歌唱獻花哀悼。

陳菊受訪時說，「林宅血案」至今未破案是台灣社會永遠的傷痛，她來追思主要是感念林義雄全家在台灣民主發展過程的付出與犧牲，大家沒有忘記。

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她指出，至今在監察院調查過程中，「林宅血案」有許多關鍵性證據都被當時的情治單位銷毀，目前並沒有結果；但不管任何調查，都是在尋求真相大白，並希望台灣社會和諧，互相寬恕。

1980年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均，在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，「林宅血案」迄今仍未破案，案發地點之後成為義光教會。（編輯：李錫璋）1130228