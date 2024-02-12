網路投資群組陷阱多 金管會助民眾守財勿踩詐騙地雷

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）新的一年到來，民眾多期待龍年行大運、發大財，不過金管會提醒，民眾理財投資之際，要留意網路投資群組詐騙多、虛擬資產投資風險高，建議停看聽後再投資。

金管會今天發布新聞稿指出，近期屢傳不肖業者冒用合法金融機構或財經專家學者名義成立LINE投資群組，透過群組裡的老師、助理或平台客服，宣稱可提供專用帳戶，優先申購或買到漲停板股票；或要求買入虛擬資產以入金買股票或抽股票、簽署虛擬資產買賣契約，並派員收取現金等情事。

金管會提醒投資人，合法金融機構不會要求面交投資款項，也不會要求投資人將投資款項匯至個人帳戶，投資理財前務必停看聽，審慎確認投資或交易透過合法金融機構進行，以維護自身投資權益及保障財產安全。

金管會已請證券期貨周邊單位持續辦理防制投資詐騙宣導，金管會證券期貨局及證交所等證券期貨周邊單位，與證券期貨3公會網站已設置專區，提供投資人查詢合法業者名單及反詐宣導資訊，並設立反詐騙諮詢專線02-2737-3434，由投保中心提供反詐騙法律諮詢服務，減少投資人遭受金融投資詐騙。

金管會提醒，投資人應提高防詐意識，隨時小心網路投資詐騙，尤其虛擬資產價格波動大、具高度投機性，民眾應審慎進行交易。

另外，若金融機構或民眾發現遭到冒名或被詐騙情形，可檢具相關具體事證向警政署反詐欺專線165或司法檢調機關提出檢舉，或提供金管會轉請檢調單位查辦。（編輯：張均懋）1130212