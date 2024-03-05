收到恐嚇信附子彈照 黃捷：我會頂住壓力

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（中央社記者林敬殷台北5日電）民進黨立委黃捷今天上午收到一封恐嚇信，要求她在24小時內匯款新台幣800萬元，否則她及她的團隊將有人身安全，郵件也附上一張子彈照。黃捷已向警方報案，並希望這件事儘快水落石出，她會頂住壓力，接下來在立法院發言及政治立場會堅持下去。

日前才剛收到一封手寫的恐嚇信，黃捷今天在臉書上發文，「一早又收到恐嚇信」。她說，今天上午在她公務信箱收到電子恐嚇信，要脅她與團隊的人身安全，附上子彈照，恐嚇意味濃厚。恐嚇信的帳號名稱一查才知道是桃園地檢署檢察長余秀端，「特別冒名檢察長，更有挑釁之意」。

黃捷在臉書上說，連續收到恐嚇信，確實不可輕忽。目前已向警方報案，也會留意團隊的安全。

臉書發文之後，黃捷也在立法院議場前受訪。她表示，恐嚇信的帳號要求她在24小時內匯款，還要她匯給高雄市政府觀光局長高閔琳，這顯然是冒名。

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黃捷說，她收到信之後已經報警，警方告知是連續犯，之前寄給很多政治人物，是個境外的帳號，刑事局也有列案在查，之前同黨的立委洪申翰也有收過，希望這件事能儘快水落石出。

黃捷表示，如果連為民喉舌、為民發聲都必須一再受到威脅恐嚇，有違工作的自由，也蠻騷擾的，但是她還是會頂住壓力，接下來在立法院發言及政治立場也會繼續堅持下去。（編輯：張均懋）1130305