黃捷收恐嚇信遭勒索800萬 高雄警追查IP加強維安

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）民進黨立委黃捷今天收到一封恐嚇信，要求24小時內匯款800萬元，否則她及團隊將有人身安全。高雄苓雅警分局指出，已接獲報案提告恐嚇，正追查IP位置，也加強守望巡邏。

黃捷日前才剛收到一封手寫的恐嚇信，她上午在臉書發文指出，「一早又收到恐嚇信」，在公務信箱收到電子恐嚇信，要脅她與團隊的人身安全，附上子彈照，恐嚇意味濃厚。

恐嚇信的帳號名稱一查才知道是桃園地檢署檢察長俞秀端，「特別冒名檢察長，更有挑釁之意」。對方要求24小時內支付新台幣800萬元，目前已向警方報案，也請團隊務必留意安全。

高雄市警察局苓雅分局指出，上午已接獲黃捷高雄服務處主任提告恐嚇及恐嚇取財案，警方受理後與刑事警察大隊科偵隊成立專案小組，並整卷報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，調閱相關電磁資料追查偵辦中，後續也將加強服務處守望及巡邏安全維護。

警方調查，黃捷這次收到和高雄市政府觀光局長高閔琳先前收到的恐嚇信雷同，同樣都是冒名寄電子信件，研判可能是同一團隊或歹徒犯案，但詳細案情仍待專案小組行文電子郵件公司調取帳戶資料，追查寄信者IP位置釐清。

苓雅分局呼籲，網路發言也須負法律責任，勿恣意妄為，若於網路違反刑法相關規定，警方也將全力追查，絕不放縱。（編輯：郭諭儒）1130305