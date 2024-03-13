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台積電鴻海領軍衝 台股重返2萬點再創歷史新高

2024/3/13 09:09（3/13 09:49 更新）
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台股13日開盤勁揚，最高20110.71點，上漲196.16點。（中央社檔案照片）
台股13日開盤勁揚，最高20110.71點，上漲196.16點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美2月消費者物價指數（CPI）年增率高於預期，美科技股仍強勁反彈，台股今天開盤勁揚，最高20110.71點，上漲196.16點，不僅重返2萬點之上，再寫台股歷史新高。

主要電子權值股台積電、聯發科、鴻海等勁揚，台積電早盤上漲15元至785元；鴻海最高觸及122.5元，再創波段高點。人工智慧（AI）伺服器概念股緯穎、奇鋐、英業達等走揚。

本土證券法人分析，台股近期震盪，指數仍沿著短期均線走高，守在5日均線約19724點之上，技術線型KD指標維持高檔鈍化，權值股輪動支撐大盤，加上高股息ETF未來1個月內有上千億元資金進場，籌碼有利大型股，指數持續力拚站穩2萬點大關。（編輯：張良知）1130313

#台股
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