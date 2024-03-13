傳ETF開募2天吸金近千億 元大聲明籲投資人評估風險承受能力

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（中央社記者曾仁凱台北13日電）國內ETF市場火熱，元大台灣價值高息開募2天，傳出吸金高達977億元，市場估計成立規模將破千億。對此，元大投信今天罕見發布聲明降溫，呼籲投資人評估自身風險承受能力，妥善規畫個人財務決策。

元大投信表示，元大台灣價值高息自3月11日正式募集起，各大媒體與網路社群對募集規模高度關注，持續對募集規模有所臆測，或分享個人資金規劃方式以進行申購的心得。元大投信對此說明，00940在正式經證交所核備成立前，市場所傳任何銷售數字均非正式數據。

元大投信指出，未對個別投資人資金運用提供任何建議，提醒投資前應充分了解產品特性，評估自身風險承受能力，妥善規畫個人財務決策。

元大投信表示，00940為台股ETF，因此無募集額度上限，投資人可於募集期間向各銷售機構申購，如未及參與，亦可於4月1日預計掛牌日起透過各券商買進參與。同時，00940的產品設計是提供投資人從短期價差操作，轉至中長期存股領息的解決方案，可藉此進行指數化紀律投資，分散個股風險並參與台股長期成長，建議投資人應以此作為投資評估。

針對目前市場所傳募集規模臆測，元大投信表示，至目前未對市場發布任何00940業績數字，未來將依照相關法令規定，於成立後在官網揭露基金淨值，並預計4月1日掛牌，掛牌前一營業日將公告申購買回清單等交易資訊，以當日結算淨值為掛牌參考價。

元大投信表示，未對個人動用定存資金、申請貸款投資等決策提供任何建議，並強調基金投資具有波動風險，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，充分了解產品特性，理性評估自身風險承受能力。

元大投信持續提醒，高股息ETF除配息率外，選股策略將直接影響投資表現，建議挑選符合自身投資取向的產品，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。（編輯：張均懋）1130313