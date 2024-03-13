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台股創新高後震盪246點 小漲13點2萬點得而復失

2024/3/13 13:50（3/13 14:32 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）台股早盤再次突破2萬點並創歷史新高，不過盤中權值股漲勢收斂、AI族群修正，大盤震盪246點，終場台股小漲13.96點，收在19928.51點，2萬點再次得而復失。

美國2月消費者物價指數（CPI）年增3.2%略高於預期，但市場仍推測聯邦準備理事會（Fed）降息方向不變，美股收漲激勵台股今天早盤再越過2萬點天花板，最高觸及20112.81點，大漲198.26點，再創台股歷史新高。

隨著電子權值股台積電、鴻海、聯發科等回檔，AI概念股拉回，代表中小型股的櫃買OTC指數下殺再回測月線，台股上下震盪246點，終場指數收在19928.51點，小漲13.96點，漲幅0.07%，成交值放大至新台幣5382.04億元。（編輯：張良知）1130313

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