買氣低迷蛋價再降3元 產地每斤27.5元近2年新低

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）端午雞蛋買氣低迷，雞蛋產地價將再降新台幣3元，從每台斤30.5元降至27.5元，為近2年新低；這也是國內蛋價近2個月來第5度調降。蛋商盼農業部協助淘汰老雞、讓產蛋量減少。

根據農業部官網顯示，目前雞蛋日產量為12萬1700箱（每箱200顆）。

台北市蛋商公會理事長林天來今天接受媒體聯訪指出，端午節買氣低迷，蛋價將再降價，產地價即日起從每斤30.5元降至27.5元；而這也是國內蛋價近2個月來第5度調降。

台北市蛋商業同業公會常務理事劉威志則說，現在除了雞蛋買氣低迷外，雞蛋日產量也有點多，全台只要有設冰庫的，冰庫應該都冰滿了雞蛋。

劉威志說，根據過往狀況，清明到端午都是買氣比較低的情況，後續有可能慢慢爬升，但現在產量真的有點過剩，希望農業部可以幫忙淘汰老雞，才可以讓產蛋量減少。

農業部畜牧司副司長李宜謙告訴中央社記者，蛋價產地價從每台斤30.5元變成27.5元，是近2年的新低，之前新冠肺炎時期，蛋價曾低到每台斤22元、23元，目前27.5元並不是最低價。（編輯：李淑華）1130611