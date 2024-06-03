穩定物價 政院：關鍵原物料稅負減徵延長至9月底

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（中央社記者葉素萍台北3日電）端午節將至，行政院副院長鄭麗君今召開穩定物價小組會議，密切掌握應節商品供應及價格情勢，另因地緣政治風險仍大，為提前因應原油及大宗物資價格波動風險，決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至113年9月底，力求穩定物價。

行政院發布新聞稿表示，鄭麗君召開穩定物價小組會議，由農業部、行政院消保處等單位持續監控端午應節商品價量情勢及重要農產品市場狀況，適時調節產銷，確保供應充足、價格合理；農業部已盤點各項應節農產品節前供給，並加強調配。

鄭麗君請農業部持續監控批發市場行情變動，落實各項產銷調配措施，確保端午節前市場供貨無虞、價格合理，並提醒農業部，夏季汛期將至，提前做好防災及市場調節準備，兼顧農民生計及消費者權益。

行政院消保處已針對指標賣場、超商及電商等通路販售各款粽子進行價格調查，約有近6成的粽子價格持平或下跌；另有4成的粽子價格上漲，其中有85.9%的漲幅在2成以下。

政院表示，今年粽子供應量充足，部分品項雖受工資、運費等成本上升影響略為調漲，但多數通路業者推出降價促銷、檔期優惠，並有預購優惠或滿額折扣，供消費者選擇。鄭麗君要求跨部會「物價聯合稽查小組」密切注意價量變化合理性，若有異常，即時啟動稽查，維護消費者權益。

另外，政院表示，國際農工原物料價格處相對低檔，進口黃豆、小麥、玉米等關鍵物資價格持續穩定，4月 消費者物價指數 CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 （CPI）年增率已回落至1.95%；其中，行政院「穩定物價」小組關注的17項重要民生物資CPI年減0.16%，創下109年4月以來新低，顯示國內物價上漲壓力略為趨緩。

政院指出，國際地緣政治風險續存，原油及大宗物資價格走向尚多變數，且部分物資如黃豆、小麥、奶油等進口價格仍較110年降稅前高，請相關部會持續關注，審慎因應輸入性通膨的可能性，持續從源頭減輕國內業者營運負擔，並穩定末端售價。

政院表示，原實施第11波減徵關鍵原物料稅負措施至6月底，會議決議啟動第12波措施，加碼延長至今年9月底，包括免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；免徵小麥進口關稅，奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。

鄭麗君並請經濟部、農業部持續與公協會及主要業者聯繫，促請業者酌情調整商品價格，確實將降稅利益回饋消費者，以落實稅負減徵措施的政策原意。（編輯：張良知）1130603