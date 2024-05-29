蚵仔麵線一碗多少對答如流 新主計長：才去夜市問過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北29日電）主計總處按月公布國內物價概況，主計長對於民生物價掌握度夠不夠高，蚵仔麵線一碗多少，成為必考題。主計長陳淑姿今天立法院初體驗，被問及台北的蚵仔麵線一碗多少，她熟練回答，「小碗55元、大碗65元，我才去士林夜市問過」。

前主計長朱澤民曾在立法院備詢時，回答蚵仔麵線價格一碗20元，引發風波。近年台灣受到通膨陰影籠罩，主計長是否體察民情、了解物價概況，受到關注，物價隨堂考也成為立法委員質詢時經常見到的畫面。

立法院財政委員會今天邀請主計總處進行業務報告，是新任主計長陳淑姿的立法院初體驗。民進黨立委賴惠員指出，主計總處要提供正確消費者物價指數（CPI）給央行，才能協助央行推動更好的貨幣政策。

賴惠員接著問，是否了解台北一碗蚵仔麵線多少錢，陳淑姿表示，有分大碗小碗，小碗55元、大碗65元，「我那天去士林夜市才問過」。

陳淑姿受訪時表示，去士林夜市是吃東西，不是特別視察，因為她比較local，也會去菜市場買東西，對物價大致知道，但有些比較不常買，就不太熟悉，需要查一下。

陳淑姿說，台南蚵仔麵線大碗大概60元左右，台北比較貴，但各區價格不同，信義區、士林區也不一樣；但台南物價不一定比較便宜，有些店有他的特殊性，虱目魚粥有的也很貴。（編輯：林淑媛）1130529