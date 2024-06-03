國會職權法案 卓榮泰：以具體行動表態不配合修法

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（中央社記者林敬殷、葉素萍台北3日電）行政院長卓榮泰今天起分批宴請民進黨立委，強化行政立法溝通。針對藍白聯手在日前三讀修正通過立法院職權行使法等，卓榮泰向立委表示，行政院會等立法院來文後提出覆議案，捍衛行政權，後續也會以具體行動展現行政不配合這項修法的態度。

為增進行政立法溝通，卓榮泰分4梯次宴請民進黨立委，今晚的首場餐敘在台大醫院國際會議中心舉行；教育及文化委員會、交通委員會立委出席，文化部、交通部等部會首長也到場。

卓榮泰因出席總統賴清德主持的內部會議，延遲約半小時才到場，餐敘由民進黨立法院黨團總召柯建銘開場，隨後行政院副院長鄭麗君等人接續發言，卓榮泰到場後簡短致詞，餐會隨即開始。

今晚席開2桌，2個委員會的立委分坐不同桌，餐敘進行的同時，也開放黨籍立委發言。立委的建言，多半與地方議題相關，但也觸及多項重大議題，包括行政院何時提出覆議案、花東三法及核子反應器設施管制法等。

針對覆議案部分，卓榮泰明確向立委表示，行政院不會配合此次修法，將等立院來文後提出覆議案，未來會以行動來展現態度，捍衛行政院。

至於花東三法部分，與會的交通部長李孟諺等人也向立委說明，國家重大公共工程過往都需經國發會審議，其本益比超過1才有其可行性，花東三案先前在政院內部初步評估，本益比不到1，毫無任何可行性。黨籍立委對於花東三法的看法，相當一致。

據與會者表示，鄭麗君也主動提及國民黨立委推動核管法修法的議題。

鄭麗君指出，國民黨近來不斷帶風向，污名化民進黨推動的能源轉型、再生能源，核電並不屬於目前RE100（100%的再生能源）定義的綠電，國內包括台積電等科技大廠每年對綠電需求不斷提高，這幾年是台灣科技業發展關鍵時刻，綠電更具有關鍵性的角色，台灣能源轉型及再生能源發展不能停也不會停。

鄭麗君表示，即使國民黨立委提案修核管法，也無法讓核電廠延役，核管法只是申請延役審查，核電廠是否能夠延役需進行專業審查評估，評估也不一定會通過，整個評估需要3到5年時間，國際間的標準也是一樣。

下一場餐敘訂於6日晚間舉行，與會者將是立法院經濟及財政委員會的民進黨立委。（編輯：蘇龍麒）1130603