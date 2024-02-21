與民眾黨團三長餐敘 傅崐萁：在野黨應攜手同心

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（中央社記者王承中台北21日電）民眾黨主席柯文哲將參與黨團三長與國民黨團三長的飯局。國民黨團總召傅崐萁今天表示，他要誠摯表達歡迎。在野黨就應該攜手同心，共同監督制衡執政的民進黨，這是在野黨的天職，也是過半民意的期盼。

外界關注民眾黨與國民黨未來在立法院合作動向。民眾黨主席柯文哲20日表示，藍白之間還是要建立聯絡管道，否則每次都繞來繞去，國民黨團和民眾黨團的黨團三長已安排飯局，他也會親自參與。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天召開「選前騙票，選後退票，蘇花安打假球，人民安全在哪裡」記者會，他表示，東部人民殷殷期盼一條安全回家的路，2008年國民黨執政，短短2年8個月，蘇花改就完成所有的配套開始動工，民進黨從2016年執政至今，蘇花安到現在還雲深不知處。

傅崐萁指出，民進黨總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴在選前不斷宣告蘇花安會動工，花東快要興建，但在昨天蘇花安在環評中又再次被卡關。蘇花改已經通車多年，難道交通部還搞不清楚蘇花安要如何施作，還要被環評卡關。

傅崐萁表示，呼籲交通部在最短時間內完成蘇花安的各種程序，不要故意延宕到2026地方選舉前或2028大選前才要動工。

為提升蘇花改安全性，交通部提出蘇花安替代方案，20日進行環評初審。環評委員認為應減少土方運輸車次，因外評估東北季風對高架梁行車安全影響，建議本案補充修正後再審。（編輯：翟思嘉）1130221