台南加強查核旅宿業 防堵蘇丹紅辣椒粉

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市政府成立專案小組防堵含蘇丹色素不合格辣椒粉，加強查核旅宿業食品，除提供不合格產品及原料清冊給旅宿業者比對，並展開聯合稽查，落實保障旅客權益。

台南市政府觀光旅遊局長林國華今天透過新聞稿表示，近期大量旅客到台南參加各類活動，台南市長黃偉哲關注旅客食品安全，不僅指示成立跨局處專案小組，也責成觀光旅遊局會同相關機關，針對轄內提供餐飲旅宿業優先查察，務必阻斷不合格辣椒粉流入台南可能性。

林國華表示，市府近日已派員稽查安平區及中西區等設有大型餐廳的旅館業，逐一清點倉儲原料、廚房現場成品與半成品，未查獲不合格產品，並向旅宿業者宣導落實食品安全衛生管理，多採購產銷履歷及溯源機制食材。

他說，配合市府專案小組查處作業，觀光旅遊局已第一時間通知旅宿業者，提供不合格產品及原料清冊，以利業者確認有無使用不合格辣椒粉相關產品或原料，並會同衛生局發起旅宿業聯合稽查，多管齊下保障旅客食品安全。

林國華強調，依照消費者保護法規定，企業經營者於有事實足認所提供商品或服務有危害消費者安全與健康之虞時，應回收商品或停止服務，如經查有違法者，將移送市府衛生局裁處，最重可處新台幣300萬元罰鍰，並要求歇業處分，旅宿業者務必積極配合。（編輯：黃世雅）1130311