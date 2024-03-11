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陳其邁：查察發現毒辣椒粉家族企業 續與檢方合作

2024/3/11 14:01（3/11 14:31 更新）
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蘇丹紅辣椒粉風波延燒，高雄市長陳其邁（前中）11日出席小港區全民運動館動土典禮前受訪表示，高雄市2月接獲新北市通報後全面擴大稽查通路端，當時就懷疑不只保欣產品有問題，後續抓到海順、津棧，目前高雄市衛生局與檢方合作調查。中央社記者林巧璉高雄攝 113年3月11日
蘇丹紅辣椒粉風波延燒，高雄市長陳其邁（前中）11日出席小港區全民運動館動土典禮前受訪表示，高雄市2月接獲新北市通報後全面擴大稽查通路端，當時就懷疑不只保欣產品有問題，後續抓到海順、津棧，目前高雄市衛生局與檢方合作調查。中央社記者林巧璉高雄攝 113年3月11日
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（中央社記者林巧璉高雄11日電）蘇丹紅辣椒粉風波持續延燒，高雄市長陳其邁今天說，高市2月接獲新北市通報後全面擴大稽查通路端，當時就懷疑不只保欣產品有問題，後續才抓到海順、津棧，目前高市衛生局與檢方合作調查。

陳其邁今天早上出席小港區全民運動館動土典禮，會前聯訪時媒體問及蘇丹紅辣椒粉進度，陳其邁說，高市擴大稽查時，採樣很多辣椒粉製品，包含「牛王牌辣椒粉」，2月29日初驗檢出蘇丹紅，經溯源查到「海順」，也查到此批原料來自「津棧」。

陳其邁說，後續經複驗結果確定，在1日高市同步與檢方合作，清查過程中發現來源為「津棧」，同一天就通知其他縣市。

陳其邁指出，過程中市府循例通知其他地方政府，各縣市進行區域聯防，如新北在保欣2月21日發生後，會通知高市府及其他地方政府，「這件事出問題是在不肖廠商，在輸入時使用違法的蘇丹紅製品」，摻入辣椒粉所造成的食安事件。

近日蘇丹紅延燒至沙茶醬，陳其邁說，追查牛王辣椒粉時，確認此產品製造商是海順，也發現6家公司在1個地址，3家公司在隔壁，都是屬於1個家族企業，過程中高市府衛生局跟檢方共同查察抽絲剝繭。

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陳其邁強調，在2月21、22日查察時，高市府在市場端查到牛王辣椒粉有問題，但檢查、抽驗要時間，在2月29日時初驗有蘇丹紅；隔天二度複驗確認是蘇丹紅成分，檢查沒有錯誤，高市同步查到牛王辣椒粉及製造商海順；也是透過查察發現，海順是6家公司在同1個地址，而3家公司在隔壁，這些都屬於1個家族企業。

高雄津棧公司檢出蘇丹紅的辣椒粉有8988公斤流入南投金福華公司南投廠，陳其邁說，這一批查扣的蘇丹紅應是在2月底、3月初就查扣，只是檢查還要一點時間，市府也在週末一查到就馬上說明，並通知其他縣市政府。（編輯：陳仁華）1130311

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