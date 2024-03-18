綠委批虐童案暴露收出養漏洞 衛福部將糾正

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（中央社記者曾以寧台北18日電）民進黨立委林淑芬今天指出，機構評估孩子出養、等待期間安置都無財源，收養服務則收費上看新台幣10萬元，恐成社會安全網漏洞。衛福部長薛瑞元說，確實有道德風險，將糾正。

根據衛福部今天報告內容，出養必要性評估將改由地方政府辦理；收出養前安置，則將要求由地方政府依委託安置程序處理，並支應相關費用。

男童疑遭保母虐死案引發社會關注，立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀薛瑞元報告「社會安全網推動情形及策進作為」。

民進黨立委林淑芬質詢指出，出養評估需要專業，但媒合機構從出養到安置都沒有任何財源，只能從收養端收費支應，機構可能因此讓每個孩子都走向出養，且更傾向找成本較低的保母照顧，「這根本不是社會安全網，是社會漏洞網」。

林淑芬並以兒福聯盟收養媒合服務收費金額資料指出，只要申請收養小孩，就會收費2萬元，收養評估審查收費2.5萬元，媒合暨共同生活與法院送件、裁定後服務再收5.5萬元；對於外國收養者，則總共可收費8000美元（約新台幣25.4萬元）。

薛瑞元回應，按照目前機制，出養童的保母費是由機構出資，確實有風險，以本次個案為例，涉施虐保母為24小時全日托照顧，每月收費2.6萬元，原來保母的收費則是每月3萬元。「既然發現問題，就糾正過來。」薛瑞元指出，未來待收養孩子都會改走委託安置。

林淑芬並指出，提升訪視品質，訪視人員敏感度是關鍵，建議找各居家托育服務中心共同分享經驗，擴大分享風險資料庫，不要讓風險意識受限於個人經驗或機構內部，才能提升工作人員敏銳度。

薛瑞元表示，「多重訪視」不是一個社工多去幾次，而是不同單位進行雙重確認，至於林淑芬建議，可以依此改進，並將有系統化作法，強化訪視人員教育訓練。

民進黨立委劉建國則詢問薛瑞元，這起事件中到底哪個環節出了問題。

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薛瑞元表示，新北市社福中心人員因孩子生母表示想要出養後又失聯，因此把工作重心放在完成出養程序，反而忘了處理小孩子才是當務之急，把孩子照顧交給兒福聯盟，地方政府處理類似工作時沒有把重點放對，這是第1個問題。

第2個問題，薛瑞元指出，孩子祖母曾請另一名保母幫忙照顧1年，兒福聯盟接手後，卻把孩子交給另一個縣市的另名保母照顧，「這樣的作法就非常奇怪」，但媒合機構沒有自己經營的照顧機構、寄養家庭或保母，因此只能對外尋求合作。（編輯：張雅淨）1130318