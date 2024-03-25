GCTF國際研習營登場 陳建仁：跨國交流戮力打詐

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）行政院長陳建仁今天出席「GCTF打擊跨境詐欺犯罪國際研習營」時表示，統計去年至今年1月共攔阻逾1.2萬件詐騙案和新台幣82.1億元，盼藉研習營交流各國經驗，齊心戮力打詐。

「2024全球合作暨訓練架構（GCTF）打擊跨境詐欺犯罪國際研習營」今天登場，由外交部、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會、澳洲辦事處、英國在台辦事處和行政院打擊詐欺辦公室指導各打詐相關部會共同辦理。

陳建仁致詞表示，本次研習營聚焦各國打詐經驗交流分享，分別從電信、金流、數位、執法等面向深入探討，希望能擴大各國打詐能力建構，實現全球共同打擊詐欺犯罪多邊合作願景。

他提到，打詐向來都是政府施政重點，打詐國家隊透過公私協力，持續執行多項重點工作，自去年至今年1月底止，整體金融業攔阻件數超過1萬2000件，成功攔阻詐騙金額更高達82.1億元，未來也會持續透過跨國界合作網絡，加強情報交換及司法互助，共同戮力打擊詐騙。

陳建仁指出，由於國際態勢與市場瞬息萬變，詐騙集團已轉向組織化、專業化、國際化，根據全球防詐聯盟GASA與資料服務供應商ScamAdviser去年發表調查報告指出，全球有高達25.5%人口被詐騙，損失總金額超過1兆美元，顯見詐欺犯罪嚴重威脅國際社會金融秩序。

有鑑於此，陳建仁說，政府於2022年下半年推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.0」，分別由識詐、堵詐、阻詐及懲詐等4大面向，由各部會齊力提升政府防制詐欺犯罪能量；去年為因應高發詐欺案類及檢視修正不足之處，政府精進研訂「打詐綱領1.5版」，希望加強公私協力合作，透過「減少接觸、減少誤信、減少損害」3減策略，避免民眾遭詐欺和減少財損情形。

警政署也透過新聞稿表示，這次研習營邀請來自全球24國、近40名國際講者與學員，以及國內打擊詐欺事務相關部會人員與專家參加，共計270人與會，共同探討防制詐欺犯罪策略。

同時，研習營聚焦各國打詐經驗交流分享，研討主題包括「詐欺犯罪現況、發展與防制對策」「金融業防制詐騙之成效及作為」「打擊詐欺電信網路措施」「數位信任科技於打擊詐欺犯罪之應用」及「打擊跨境詐欺犯罪之困境與解方」，涵蓋電信、金融、數位、執法等領域議題，希望透過與國內外學員互動交流，共同探討打詐因應對策。（編輯：方沛清）1130325