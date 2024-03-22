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產業用戶電價最高調25% 台積電：長期財務目標不變

2024/3/22 18:51（3/22 18:59 更新）
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電價調漲方案定案，產業用電方面，增設年用電量5億度以上「特大戶」與資料中心級距，調幅至多25%。（中央社製表）
電價調漲方案定案，產業用電方面，增設年用電量5億度以上「特大戶」與資料中心級距，調幅至多25%。（中央社製表）
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（中央社記者張建中新竹22日電）電價調漲方案定案，產業用電方面，增設年用電量5億度以上「特大戶」與資料中心級距，調幅至多25%。台積電表示，尊重相關政策決定，將秉持一貫的合法合規原則，遵循辦理，公司長期財務目標維持不變。即長期毛利率可達53%以上。

經濟部電價費率審議會今天決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由3.11元升至3.45元。產業用電方面，逾44萬家工業用電戶調幅低於14%，並增設年用電量5億度以上「特大戶」與資料中心級距，調幅至多25%。

台積電指出，針對這次電價調整，尊重相關政策決定，並將秉持一貫的合法合規原則，遵循辦理，長期財務目標維持不變。即長期毛利率可達53%以上。

台積電表示，長期以來致力於企業永續發展，積極落實節能減碳相關作為，並訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標。2022年共執行8大類684項電力節能措施，總累計節能比率13%，新增年節能量7億度電，相當於減少近36萬公噸二氧化碳排放。

台積電指出，未來將持續擴展節能措施，透過多元的綠色行動方案精進能資源運用效益，並強化節能減碳執行力道，善盡企業社會責任。

台積電內部設有5大節能團隊，包括先進製程研發廠區組、12吋晶圓廠區組、後段封測與8吋晶圓廠區組、極紫外光（EUV）組和廠務組。

其中，12吋晶圓廠區組2022年將機台參數設定優化、新技術綜效整合2大策略，應用於12吋晶圓廠區濕式製程機台，省電1億1190萬度。EUV組則攜手供應商優化EUV機台反射鏡反射效率及幫浦的最佳運作點，成功降低EUV機台每片晶圓耗電量22%。（編輯：潘羿菁）1130322

#經濟部電價費率審議會
#台積電
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