產業用戶電價最高調25% 台積電：長期財務目標不變
2024/3/22 18:51（3/22 18:59 更新）
（中央社記者張建中新竹22日電）電價調漲方案定案，產業用電方面，增設年用電量5億度以上「特大戶」與資料中心級距，調幅至多25%。台積電表示，尊重相關政策決定，將秉持一貫的合法合規原則，遵循辦理，公司長期財務目標維持不變。即長期毛利率可達53%以上。
經濟部電價費率審議會今天決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由3.11元升至3.45元。產業用電方面，逾44萬家工業用電戶調幅低於14%，並增設年用電量5億度以上「特大戶」與資料中心級距，調幅至多25%。
台積電指出，針對這次電價調整，尊重相關政策決定，並將秉持一貫的合法合規原則，遵循辦理，長期財務目標維持不變。即長期毛利率可達53%以上。
台積電表示，長期以來致力於企業永續發展，積極落實節能減碳相關作為，並訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標。2022年共執行8大類684項電力節能措施，總累計節能比率13%，新增年節能量7億度電，相當於減少近36萬公噸二氧化碳排放。
台積電指出，未來將持續擴展節能措施，透過多元的綠色行動方案精進能資源運用效益，並強化節能減碳執行力道，善盡企業社會責任。
台積電內部設有5大節能團隊，包括先進製程研發廠區組、12吋晶圓廠區組、後段封測與8吋晶圓廠區組、極紫外光（EUV）組和廠務組。
其中，12吋晶圓廠區組2022年將機台參數設定優化、新技術綜效整合2大策略，應用於12吋晶圓廠區濕式製程機台，省電1億1190萬度。EUV組則攜手供應商優化EUV機台反射鏡反射效率及幫浦的最佳運作點，成功降低EUV機台每片晶圓耗電量22%。（編輯：潘羿菁）1130322
延伸閱讀電價調漲方案拍板 4月起1250萬住宅用戶調幅3%至5%電價擬調漲 央行大展鷹姿升息半碼打擊通膨預期台積電設廠雲嘉供水哪來 經長：長期主要用再生水輝達新AI晶片B200由台積電N4P製程代工 Google微軟等皆會採用
- 2024/03/22 19:14
- 產業用戶電價最高調25% 台積電：長期財務目標不變2024/03/22 18:51
- 2024/03/22 18:50
- 2024/03/22 18:28
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
電價上漲 王品、路易莎等連鎖餐飲無漲價規劃