台積設廠雲嘉供水哪來 經長：長期主要由再生水供應

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（中央社記者曾智怡台北21日電）台積電2座CoWoS先進封裝廠落腳嘉義科學園區，外界憂心掀雲嘉搶水大戰。經濟部長王美花表示，設廠水源均有事先因應，除台積電自建再生水廠，嘉義縣也會增加再生水供應，短期則透過聯合調度因應，長期主要由再生水供應。

考量氣象署預報未來一季降雨正常至偏少，為審慎因應枯水期後半段供水挑戰，經濟部18日成立旱災水利署災害緊急應變小組，並決議19日起桃園、新竹、苗栗及台中地區水情燈號調整為「水情提醒」綠燈，提醒各界加強節水。

王美花今天赴立法院經濟委員會就「當前供水情勢檢討及因應措施」進行報告並備質詢，她會前接受媒體訪問表示，現在進入枯水期中後段，前陣子農業灌溉出水2.6億噸，導致水位下降較多，但春耕已結束。後續水利署持續日日監看水情、謹慎調度，調整水情燈號也是希望大家一起節約用水。

台積電將在嘉義科學園區設置2座CoWos先進製程封裝廠，首廠預計2028年量產，屆時每天需3.3萬公噸用水，外界憂心將掀起雲嘉搶水大戰。

對此，王美花表示，全台供水都會進行聯合調度，包含西部廊道的珍珠串計畫。再者，設廠水源都有事先因應，除台積電自建再生水廠，嘉義縣也會增加再生水廠供應，因此長期主要由再生水供應，短期則會透過調度，由嘉義優先使用，湖山水庫有餘裕時供應等。（編輯：張均懋）1130321