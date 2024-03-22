電價調漲方案拍板 學者：對通膨影響比預期小

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（中央社記者蘇思云台北22日電）經濟部電價調漲方案拍板，4月起平均電價調幅約11%。學者表示，這次針對民生用電、產業用電對應不同調幅，調整方案蠻細緻，對通膨影響應比先前預期來得小，但預期今年全年物價仍會逾2%。

經濟部電價費率審議會今天決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由新台幣3.11元調升到3.45元。其中，住宅分成4種調整級距，每月用電330度以下僅漲3%、331至700度漲5%，影響共約1250萬戶、占比93%。產業用電方面，逾44萬家工業用電戶調幅低於14%，並增設年用電量5億度以上「特大戶」與資料中心級距，調幅至多25%。

台經院景氣預測中心助理研究員方俊德告訴中央社記者，台經院1月估台灣今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.95%，原本內部預估電價若全面調漲1成，可能增加今年CPI年增率0.4個百分點，不過，觀察方案內容，電價調整算是分成更多層、調漲狀況更細緻，預期對CPI影響會小於0.4個百分點。

方俊德指出，央行昨天則是以電價上漲10%的情境來做計算，直接間接效果共0.27個百分點，因此上修台灣今年CPI年增率到2.16%，目前看起來，也可能影響會小一點。

不過在外租屋，房東收取電費動輒每度電達5元到6元，是否可能仍會衝擊租屋族。方俊德指出，目前分租方式有不同作法，有些也會申請不同電表，還是要看個案。電價適度調漲，使用者比較有意願節電，可以讓資源配置更完善。

方俊德坦言，電價調漲對物價上漲還是有一定影響，但還是要看廠商產品競爭力與轉嫁幅度而定，若廠商具備高競爭力，也未必會轉嫁調漲影響。

中央大學經濟系教授吳大任受訪時表示，這次民生用電在住宅跟小商店部分，對多數人影響不會太大，工業用電也有因應不同產業狀況做調整，「這部分蠻好的」，預期對通膨影響應較為有限，但今年通膨應該還是會超過2%。

吳大任進一步分析，台灣物價除了電價影響外，也還有很多潛在因素，像是現在各國都推動淨零轉型，企業因處理碳排也會衍生其他成本，出現綠色通膨。央行總裁楊金龍日前也說，未來物價結構有可能改變，是否會從過去長期1%水準，提高到1.5%到2%區間，值得後續關注。

吳大任過去曾呼籲台電經營跟政府補貼應分開處理，讓台電經營正常一點，而非承擔這麼重的政策任務。他指出，如果政府針對弱勢族群、民生家戶，有需要補貼，再從相關部會去編預算較好，而非用現在朝向撥補台電虧損的方式進行。（編輯：潘羿菁）1130322