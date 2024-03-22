產業電價最高調25% 半導體製造廠：成本增影響毛利率

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（中央社記者張建中新竹22日電）電價調漲方案定案，產業用電方面，增設年用電量5億度以上「特大戶」與資料中心級距，調幅至多25%。半導體製造廠表示，成本將增加，毛利率恐受影響。

經濟部電價費率審議會今天決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由3.11元升至3.45元。產業用電方面，逾44萬家工業用電戶調幅低於14%，並增設年用電量5億度以上「特大戶」與資料中心級距，調幅至多25%。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科指出，初估電價調漲將使成本增加1%至3%，連帶影響毛利率，不過影響程度小。晶圓代工廠力積電也估計，電費支出將增加約15%，營運成本上升約1.5%。

晶圓代工廠世界先進表示，台灣及新加坡廠1年電費共約新台幣30億元，去年電價上漲15%，影響毛利率約0.5至1個百分點。這次電價實際調幅仍待進一步確認，若調幅為15%，將同樣影響毛利率約0.5至1個百分點。

晶圓代工廠聯電指出，因長期區域布局，平均電價漲幅將低於這次台灣電價漲幅，並微幅影響利潤率。未來將持續透過節能方案，精進水電等資源效益，強化綠色減碳，善盡企業永續社會責任。

半導體矽晶圓廠環球晶評估，受能源成本升高影響，今年毛利率可能較去年持平或微幅下滑。環球晶指出，將致力在製造過程、再生能源使用和營運策略中實現綠色承諾。

環球晶表示，丹麥子公司Topsil預計於2024年下半年成為100%自發自用綠電的半導體長晶廠。透過興建裝置容量10.2MW的太陽能電廠，每年可發電950萬度，足以支應Topsil生產製程的耗電。

環球晶指出，義大利子公司MEMC Electronic Materials S.p.A.新擴建的12吋生產線，預計2025年量產階段使用100%綠電。藉由綠電採購協議、裝置太陽能板，以及積極導入替代的潔淨能源，以多元策略協助實踐RE100目標。（編輯：楊蘭軒）1130322