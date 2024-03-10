躉購制度致虧損？台電：去年綠能購電支出僅占1成

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（中央社記者曾智怡台北10日電）媒體批評綠電躉購制度造成虧損，台電表示，去年綠電購電支出僅占總支出1成，且更多的綠電業者開始選擇賣給民間企業，輿論關注的綠電售電業雲豹能源，今年1月即是將96%綠電直接賣給企業。

另外，隨著企業的綠電需求日益增加，光電大型案場3成已直接售給民間，較2020年成長9倍。

至於不用核能造成虧損的批評，台電透過新聞稿說明，目前核電仍在運轉，且即便以2015年核能占比尚有16%的能源結構，改以去年的燃料價格計算，燃料支出亦將暴增，每度售電成本將提升至接近新台幣4元，與去年每度售電成本相當。

台電強調，「這些數據均清楚證明燃料價格暴漲才是導致虧損的主因，更是無法改變的事實」。

台電指出，俄烏戰爭造成國際燃料價格大漲，台電連續兩年燃料支出達6000億，幾乎是戰前燃料支出的2倍。

如以2015年的能源結構來看，即使在當年核能發電占比高達16%、火力發電占比78%的情況下，改以去年的燃料價格計算，2015年受燃料影響成本將由3000多億元提升至5800多億元，每度售電成本將提升至接近4元，與去年每度售電成本相當，證實燃料成本上升對於台電財務的影響。

台電表示，使用綠電已是國際趨勢，也成為國家產業剛性需求，而再生能源躉購制度是世界各國推動綠能發展普遍使用的機制，並非台灣獨有。近年隨著再生能源發展，躉購費率下降，太陽光電費率從2010年每度11.75元，大幅下降6成至去年的4.38元；離岸風電費率亦從2017年每度6.04元，下降至去年4.5元。

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台電進一步說，隨著企業的綠電需求日益增加，越來越多的業者開始選擇賣給民間企業。其中，光電大型案場3成已直接售給民間，較2020年成長9倍。

另以受輿論關注的綠電售電業雲豹能源為例，94%案場綠電皆直接賣給民間企業，今年1月光電轉供民間度數為1631.5萬度，轉供度數占比高達96%，僅4%是賣給台電，相較前1年同期的106.9萬度、轉供度數占比為44%，成長逾15倍。（編輯：楊蘭軒）1130310