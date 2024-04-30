藍白提電價凍漲協商無共識 送院會處理

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（中央社記者王揚宇台北30日電）立法院長韓國瑜今天主持朝野協商，討論藍、白陣營所提停止調漲電價案，歷經約1個小時討論，在場立委無法達成共識，將送院會處理，上演表決戰。

電價4月1日起平均調漲11%，立法院會3月29日處理國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團建請立法院決議停止調漲電價案時，兩項提案雖逕付二讀，但民進黨團提議送交協商，因此當時未決議停止調漲電價。

國民黨、民眾黨團先前分別召集協商但無法取得共識下，韓國瑜今天召集黨團協商討論。

受邀出席的經濟部長王美花指出，考量俄烏戰爭後電價成本高漲，各國漲的幅度遠高於台灣，而台電因為國際原料價格高漲，原料採購金額為新台幣6000億元，與俄烏戰爭前的3000億元相比，成長翻倍，造成台電鉅額虧損，因此電價依照電業法規定討論通過。

國民黨團書記長洪孟楷不滿王美花的說法，也說現在原物料價格跟高點時期相比已趨緩，而且不檢討錯誤的能源政策，王美花所言不負責任。

民進黨團幹事長吳思瑤說，電價及能源政策是專業，切莫做政治操作，大家要回歸到電價審議程序，現在在野黨要推翻法律規定，會讓電價成為政治綁架的議題，而合法、合規的電價調漲，切莫以立委提案就能推翻，這萬萬不可。

由於在場立委意見分歧，討論約1小時左右無法取得共識，因此送交院會處理。

國民黨團提案指出，為避免物價因電價調漲，民生痛苦指數飆升，因此反對台電公司調漲電價，建請院會做成決議，立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會即刻檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施，以兼顧人民生計、維持供電穩定及台電公司的正常營運。

民眾黨團提案內容顯示，錯誤的政策比貪污更可怕，建請院會作成決議，要求經濟部針對台灣整體能源政策、電價費率結構及台電相關各項支出及撙節措施，向立法院經濟委員會提出全面檢討報告，且在經濟委員會審議通過前，電價全面緩漲。（編輯：林淑媛）1130430