本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票3-4月開獎 幸運兒小7僅花39元中千萬
首頁 / 政治
國會職權修法
新聞專題
國會職權修法3/190
首頁 / 政治

陳其邁：10萬人上街抗議 藍白要聽人民聲音

2024/5/25 14:04（5/25 15:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市長陳其邁（中）25日談及國會職權修法爭議時表示，非常鼓勵人民發聲，24日立法院外有近10萬人站出來，希望國民黨與民眾黨立委聽見人民的聲音。中央社記者林巧璉攝 113年5月25日
高雄市長陳其邁（中）25日談及國會職權修法爭議時表示，非常鼓勵人民發聲，24日立法院外有近10萬人站出來，希望國民黨與民眾黨立委聽見人民的聲音。中央社記者林巧璉攝 113年5月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄25日電）高雄市長陳其邁今天談及國會職權修法爭議時表示，非常鼓勵人民發聲，昨天立法院外有近10萬人站出來，非常令人感動，希望中國國民黨籍與台灣民眾黨籍立法委員聽見人民聲音。

他說，這次人民行動讓人聯想到太陽花學生運動，將持續觀察後續發展，而人民意見應在立法過程被納入參考。

立法院昨天續審國會職權修正相關法案，民間團體在立法院外抗議修法，晚間稱人數達10萬人，高雄中央公園一帶也湧入2萬人次聲援。

曾任立委的陳其邁上午到愛河為龍舟點睛並接受媒體聯訪表示，高雄與其他城市都有關心國家、民主的年輕人站出來，非常值得鼓勵。這次活動無關黨派，而是人民自動自發，當民主政治有很多民間聲音，國會議員就須根據人民聲音提出合憲且符合民意的法令，責無旁貸。

他說，希望國民黨籍與民眾黨籍立委根據大法官解釋文意旨在國會好好修正，不要違憲擴權。（編輯：李明宗）1130525

#國會
#立法院
#陳其邁
陳其邁
阿信喊「我們中國人」 陳其邁：中國不應迫表態那瑪夏全國布農奧運「瑪」力全開 陳其邁出席力挺
國會職權修法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
賴總統發聲 傅崐萁：不要在台灣內部找敵人
172.30.142.70
更多編輯台推薦新聞：