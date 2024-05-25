陳其邁：10萬人上街抗議 藍白要聽人民聲音

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）高雄市長陳其邁今天談及國會職權修法爭議時表示，非常鼓勵人民發聲，昨天立法院外有近10萬人站出來，非常令人感動，希望中國國民黨籍與台灣民眾黨籍立法委員聽見人民聲音。

他說，這次人民行動讓人聯想到太陽花學生運動，將持續觀察後續發展，而人民意見應在立法過程被納入參考。

立法院昨天續審國會職權修正相關法案，民間團體在立法院外抗議修法，晚間稱人數達10萬人，高雄中央公園一帶也湧入2萬人次聲援。

曾任立委的陳其邁上午到愛河為龍舟點睛並接受媒體聯訪表示，高雄與其他城市都有關心國家、民主的年輕人站出來，非常值得鼓勵。這次活動無關黨派，而是人民自動自發，當民主政治有很多民間聲音，國會議員就須根據人民聲音提出合憲且符合民意的法令，責無旁貸。

他說，希望國民黨籍與民眾黨籍立委根據大法官解釋文意旨在國會好好修正，不要違憲擴權。（編輯：李明宗）1130525