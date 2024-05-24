國會職權抗議修法破5萬人 鄭竹梅：為了這片土地

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（中央社記者邱祖胤台北24日電）立法院今天續審國會職權相關法案，多個民團於立法院外表達訴求，抗議修法方晚間6時30分宣布人數破5萬。其中，上台宣講的鄭南榕基金會董事長、鄭南榕女兒鄭竹梅表示，「我們今天站出來不是為了仇恨，而是為了對這片土地的愛。」

鄭竹梅表示，她因為受到許多人的照顧，今天才有機會站在台上跟大家分享，覺得大家必須更珍惜得來不易的自由。因為那是為民主努力奮鬥的前輩們為大家爭取的空間，不只是鄭南榕以及他的同輩，甚至是他們的長輩。

鄭竹梅表示，她在現場看到有高中生、大學生、上班族站出來表達自己的意見，「我們今天不只是要發聲給在國會裡面的國民黨、民眾黨立委們看，更是要向國際發聲，跟國際說台灣人有自己主張未來的權利，有主張台灣獨立的權利。」

鄭竹梅說，台灣人應該站出來發聲，「表達我們不要被中國強力併吞的意志，這是我們選擇的自由，因為我們實實在在活在這個土地上，這是今天大家願意站出來的原因，因為我們愛這塊土地。」

鄭竹梅說，「我們今天站出來不是為了仇恨，我們今天站出來是為了對這片土地的愛。」

台灣基督長老教會牧師王進財上台發言表示，「台灣今天最大的問題是內部的問題，有些人暗通中共，要把台灣出賣給中共。」他也問現場群眾，「我們要成為香港嗎？我們要成為香港嗎？」

王進財表示，「今天最重要的事，就是讓10年前的太陽花再現，不要讓那些立委得逞，無限擴張權力，要讓他們知道人民才是主人，民主才是主人。」（編輯：陳政偉）1130524