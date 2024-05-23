陳其邁：支持國會改革 但不應違法程序強行通過

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）曾任立法委員的高雄市長陳其邁今天上午在高雄市議會答詢時表示，國會改革擁有調查權、聽證權大家都支持，影響層面也很大，但不應未討論、違法程序就強行通過。

他說，國會改革大家都贊成，但「斯斯有兩種」，一種是違憲擴權、一種是遵照大法官會議的解釋文程序性補充規定，保障憲政秩序運作。

陳其邁舉例表示，海峽兩岸服務貿易協議引起太陽花學生運動，就是程序不公開、不透明，中國國民黨卻要強硬通過，後續影響非常大。

此外，台灣基進籍高雄市議員張博洋昨天在議會向陳其邁遞件申請路權，預告今天晚間辦「反國會濫權、南部大集結」，邀民眾到國民黨高雄市黨部「社會溝通」。

國民黨籍高雄市議員李亞築質詢陳其邁時表示，集會遊行申請書應在6日前向主管機關申請許可，「市府（核可）根本是違法亂紀」。

陳其邁答詢說，尊重民眾集遊權，且集遊法有但書，如果不可預見的重大緊急事故，且非即刻舉行就無法達到目的，就不受6日前申請限制。高雄市政府警察局依法處理，如果李亞築申請到民主進步黨高雄市黨部集會，市府也會基於相同原則同意。

國民黨高雄市議會黨團上午舉辦記者會，聲援國民黨立法院黨團，質疑民進黨暴力阻礙國會改革；國民黨團總召集人黃香菽表示，曾主張國會改革的民進黨卻暴力手段阻礙國會改革，暴力杯葛以「反改革」。

民進黨籍高雄市議員林智鴻質詢時說，人民走上街頭反對的是國民黨強行通過濫權法案。不管任何法案，只要未經充分討論就不對。（編輯：李明宗）1130523