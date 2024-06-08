柯建銘：政院覆議是民主諾曼第登陸 藍別螳臂擋車

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（中央社記者郭建伸台北8日電）國民黨擬展開國會職權修法全台宣講，民進黨團總召柯建銘今天批評，國民黨的創意可得政治諾貝爾獎，但國民黨的宣講團為了反覆議、反罷免，等同於反憲政、反民主，他呼籲國民黨別再螳臂擋車，應起義來歸。

媒體報導，國會職權修法案延長賽開打，除了民進黨將啟動下鄉宣講行動，國民黨也擬展開反制，預計於全台22縣市舉行大型宣講活動。

柯建銘今天上午舉行記者會表示，國民黨要成立宣講團，「這是歷史上的偉大創意，應該得政治諾貝爾獎」，他已經替國民黨想好口號與主視覺，就是「反覆議反罷免，等於反憲政反民主、挺擴權挺錢坑」。

柯建銘說，國民黨要全台巡迴演講，卡司應該要很強，除了國民黨主席朱立倫領軍，也少不了國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌，以及國民黨立委王鴻薇、羅智強、徐巧芯等人，甚至應到海外巡迴。

但柯建銘批評，國民黨這番作為是自掘墳墓、自尋死路，何其可悲，他要敬告國民黨，台灣的天空已布滿「青鳥」，不論城市、鄉鎮、山海，各行各業都是「青鳥」，請國民黨不要以卵擊石、螳臂擋車，若第二次「青鳥行動」再起，力量絕對沛然莫之能禦。

他比喻，行政院提覆議是民主的諾曼第登陸，邪不勝正，未來將看到民主的紐倫堡大審。朱立倫應該向憲法、民意低頭，起義來歸，否則國民黨將滅黨，若不相信他的話，就趕快提出不信任案，讓國會全面改選，並讓新的民意重新檢驗誰對誰錯。

對於傅崐萁表示覆議案沒通過，行政院長卓榮泰應請辭，柯建銘回應，傅崐萁毫無憲政常識，現在憲法增修條文已經沒有不接受覆議案就要請辭的規定，沒有所謂辭職問題；反而最該請辭的是傅崐萁和黃國昌，若他們願意請辭，短期內台灣會急速冷靜下來。

媒體詢問，黃國昌說願意對民進黨團遞出橄欖枝，如吹哨者保護法、居住正義法案，都願意跟綠營合作。柯建銘則反批，黃國昌天天講謊話，毫無公信力，這橄欖枝恐怕只有傅崐萁跟中國國家主席習近平敢接。（編輯：黃瑞弘）1130608