高金素梅質詢提希特勒獨裁 卓榮泰：不會發生在台灣

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（中央社記者范正祥台北7日電）立法院會今天進行對行政院長卓榮泰施政報告質詢，無黨籍立委高金素梅以希特勒獨裁手段對在野黨為例指出，不希望90年前曾發生過的德國歷史，因為少數人的權力慾望，在台灣痛苦重演。卓榮泰回應這不會發生在今日的台灣，也呼籲不要對青鳥活動群眾貼標籤。

高金素梅表示，她在立法院工作了22年，過去就算發生議事攻防也能依照民主原則協商、妥協，然後在院會表決通過。但是這次卻不一樣，立法院審查國會改革法案那幾天，議場內暴力橫行，當時在立法院外也有群眾發表爭議言論，令她對台灣民主和憲政體制非常憂心。

質詢時，高金素梅並舉1930年代初，少數執政的希特勒以獨裁手段和反共名義，對待在野黨、人民及發動世界大戰為例，盼以史為鑑。

高金素梅說明，她想聽聽卓榮泰的想法。卓榮泰回應，台灣人民在威權時代受到迫害，台灣人民一波又一波面對威權的時候，那些犧牲的前輩用自己的生命和熱血，換到今天可以在此互相民主對話，但是如果將此引申為希特勒那個時代，歷史上完全不會做這樣的牽連。

卓榮泰還解釋，不要對日前立法院外青鳥活動的群眾貼標籤，他們不是總統賴清德號召來的，也不是任何民進黨人可以號召來的，那些青鳥朋友們是看到了立法院內整個審查法案的過程，覺得人民的權利被剝奪了，他們看不到合理和民主程序審查法案，所以他們主動站出來。

此外，對於高金素梅質疑行政院對國會職權修法提覆議，卓榮泰強調，如果程序不正義，還是要努力平反過來，希望能夠有機會重新審視法案。（編輯：張若瑤）1130607