迎戰綠營宣講 國民黨國會改革說明會6/15台南起跑

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）民進黨擬下鄉全台宣講國會擴權法案，國民黨今天表示，已積極籌劃國會改革說明會，首場定15日從總統賴清德曾執政的台南市起跑，預計在每個縣市舉辦至少1場中大型說明會，積極傳播國會改革的必要性及正確資訊。

國民黨今天下午透過新聞稿表示，對於民進黨惡意扭曲國會改革，除了行政院不顧主流民意，執意提出覆議案，並企圖利用地方宣講方式，持續挑動社會對立，國民黨已經積極籌劃各地宣講。

國民黨指出，目前規劃舉辦「台灣第三波民主改革－國會改革說明會」，各地方黨部於6月底前，在各縣市辦理至少1場中大型說明會，邀請選區區域立委，或責任分工不分區立法委員主講，藉由直接參與立法過程的國會議員，現身說明國會改革的必要性及正當性。

國民黨表示，第1場預計15日，從總統賴清德曾執政的台南市起跑，破除民進黨惡意抹黑國會改革，從南到北，遍地開花。

國民黨指出，目前已濃縮國會改革說明網站的內容，規劃一套共同教案並拍攝影片，將透過各場合，積極傳播國會改革的必要性及正確資訊。

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國民黨認為，這次立法院通過的國會改革法案，是台灣第3波民主改革。民進黨在國會改革法案審查期間，用暴力企圖癱瘓國會，當家者自己帶頭鬧事，想要用街頭壓力對抗真正民意，盡其所能阻擋一切陽光法案進入立法院。

國民黨指出，行政院在立法通過後，更以混淆視聽的7項理由提出覆議案，以實質行動壓制廣大民意。台灣真正民意在每位選民手中，中國國民黨將堅持以往的主張，與多數民意站在一起。（編輯：林克倫、林興盟）1130608