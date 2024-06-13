民進黨推週四性平日 打造性別平等政黨第一品牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨性平部主任李晏榕說，性平部將週四訂為「性平日」，推出每月第一個週四上架的「性平真心話」Podcast節目，以及每月第三個週四舉辦的「性平星期四」全台性平巡迴講座，與民眾輕鬆聊性別，將民進黨打造成性別平等政黨第一品牌。

李晏榕、民進黨發言人吳崢、戴瑋姍今天召開記者會，推廣民進黨「週四性平日」。

吳崢指出，民進黨長期致力於台灣性別平權各項事務的發展，2023年將中央黨部的「婦女發展部」更名為「性別平等事務部」，更積極推動各項性別平權業務。

李晏榕提到，2024年起，每週四對性平部來說別具意義。每個月第一個週四固定上架「性平真心話」Podcast節目，以輕鬆活潑、幽默風趣的方式，讓性別平等的理念深入生活、具體實踐平權價值，首集節目已於性平部Youtube頻道及各大平台上架。

李晏榕說，每月的第三個週四晚間則會舉辦「性平星期四」全台性平巡迴講座，系列講座主題將會結合時事、性別及政治議題，預計將會有場次到新竹及高雄辦理，且有線上直播，讓所有人都能夠共襄盛舉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她說，「性平星期四」已在5月舉辦首場講座，討論代理孕母議題，之後也將在6月、9月、10月及11月舉辦講座，將結合政治的時事探討各項性別議題，分享街頭公民課參與、小紅書與抖音所存在的性別及統戰議題、數位性暴力中的男性受害者等議題。

戴瑋姍表示，希望透過性平部系列活動的舉辦，收集更多不同的想法意見，以女性的角色同理及同樣的立場做更多的溝通，建立更多共識共感，在參加活動的同時，也讓支持性別平等的民眾集結成一股改變現況的力量。（編輯：翟思嘉）1130613