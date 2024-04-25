民進黨討論人工生殖法 建議代理孕母條文脫鉤處理

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（中央社記者葉素萍台北25日電）人工生殖法修法藍綠白三黨立委均提出修法版本，民進黨性別平等事務部邀專家與黨籍立委討論，與會者檢視現行草案，針對單身女性及女同志配偶近用人工生殖技術有高度共識，但建議代理孕母相關條文應脫鉤處理。

民進黨今天發布新聞稿表示，民進黨性別平等事務部昨天召開人工生殖法修法專家學者內部會議，邀請熟悉人工生殖議題的各界專家學者出席與黨籍立委辦公室共同討論，檢視藍白陣營現有人工生殖法草案的問題及缺失，並給予相關意見。

民進黨性平部主任李晏榕表示，與會者檢視現行草案，針對單身女性及女同志配偶近用人工生殖技術有高度共識，但建議代理孕母相關條文應脫鉤處理。

與會者指出，現行藍白提出的草案有諸多問題尚待解決，包括，代孕契約可否要求或禁止代孕者於懷孕期間為特定行為，比如聽莫札特的音樂或禁止食用薑母鴨；或要求代孕者內在精神活動，例如改信其他宗教；若委託方提出要求，孕母是否有拒絕的權利。

李晏榕說，藍白所有草案最大問題是大多僅以委託方立場出發，對於代孕者甚至是代孕子女保障顯然不周，如貿然通過，勢必衍生後續更多問題。

李晏榕強調，對於孕母提供的諮詢不應只有醫療層面，也應該有心理與環境適應方面的諮詢，而且整體諮詢服務提供應該跨及懷孕前、中與生產後的所有階段。孕母的「知情同意」非常重要，但目前藍白所提草案對諮詢制度設計不完備，且諮詢內容應包含的事項未規定，對於孕母保障極度不足。

李晏榕說，大眾關切代孕子女最佳利益，雖部分草案明文寫於條文，卻是放在「代孕者的資格」，也未清楚說明如何執行，形同具文。與會者討論時也提出代孕子女的身世告知與知情權、居間機構的設計與職責等重要議題，各方草案均草率帶過，未來執行層面恐面臨諸多糾紛，更可能導致人工生殖機構與代孕雙方當事人爭議。

李晏榕呼籲，人工生殖法修法不應在尚未完整討論細節、沒有完整配套狀況下，貿然通過代理孕母相關內容，因此，單身女性及女同志配偶近用人工生殖技術應脫鉤處理。

她說，考慮到代理孕母議題的立法密度與技術相較於前兩者均相當複雜，應另立專法規範，藍白陣營應再次檢視草案，勿為通過而通過，忽略保障弱勢女性與代孕子女。（編輯：林興盟）1130425